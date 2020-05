Wéi gesäit den nationale legislative Kader aus a Punkto Corona-Mesuren, wann den Etat de Crise de 24. Juni bis ausleeft?

Genee dat ass jo eng Fro, déi schonn déi läscht zwou Wochen iwwer Politik a Sozialpartner beschäftegt.

Dat Pandemie-Gesetz, dat sech reng op de Covid-19 wäert bezéien, soll sech op zwee Texter opdeelen: Ee fir Privatpersounen an ee fir Betriber. An eben déi zwee Texter wäert de Premier en Dënschdeg an der Mëttesstonn dem Chamberbüro an der Presidentekonferenz als Avant-projet de loi virleeën.

Souwuel déi 3 Gewerkschaftspresidente vun OGBL, LCGB a CGFP, wéi och déi parlamentaresch Oppositiounsvertrieder sote sech d’lescht Woch nach zouversiichtlech iwwert esou zwee Texter.

De Premier Xavier Bettel hat e puer Mol betount, dass et him drëms géif goen, e méiglechst breeden nationale Konsens mat a bei deene Gesetzer ze kréien.

Plenière an der Chamber

En Dënschdeg de Mëtteg ass d'Plenière vun der Chamber nees beieneen, vu 14.30 Auer un. An et ass déi eenzeg Plenière, déi fir des Woch virgesinn ass.

Um Ordre du jour stinn 3 Punkten, dorënner e Projet de Loi iwwert Dedommagementer bei engem nuklearen Accident oder eng Resolutioun vum Deputéierte vun de Piraten, Sven Clement, iwwert e Spezialrapport zum Sortie aus der Kris.