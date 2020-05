Wéi de CGDIS mellt, koum et e Méindeg den Owend, respektiv an der Nuecht op e Dënschdeg zu e puer Accidenter.

Kuerz no 19 Auer hate sech an der Route de l'Europe zu Réimech e Camion an e Moto ze pake kritt. Eng Persoun gouf blesséiert. Detailer si keng gewosst.

An um 3.14 Auer ass zu Diddeleng e Foussgänger ugestouss a blesséiert ginn. D’Secouristen vun Diddeleng a Beetebuerg waren am Asaz.