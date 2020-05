Der Police krut e Méindeg den Owend kuerz no 21.00 Auer eng Fra gemellt, déi sech "opfälleg" beholl hätt.

D'Fra, déi alkoholiséiert gewierkt huet, wier zu Réiden an der Räicheler Strooss an en Auto geklommen an dunn a Richtung Räichel fortgefuer.

D'Police hätt d'Fra kuerz drop am Auto fonnt a festgestallt, datt si zimmlech duerchernee war. Den Alkoholtest war positiv an et hätt och schonn e Fuerverbuet géint d'Fra ginn. D'Gefier wier op Uerder vum Parquet sécher gestallt ginn.