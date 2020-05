No der Annonce e Méindeg, dass den Horesca-Secteur vun e Freideg un ënner bestëmmte Konditiounen nees ganz opmaachen dierf, gëtt sech preparéiert.

Et ass eng Aart Opbrochstëmmung, nodeems de Premier Xavier Bettel e Méindeg am Nomëtteg matgedeelt huet, dass vun e Mëttwoch un d'Terrassen an e Freideg och d'Caféen a Restauranten dierfen opmaachen. Natierlech ënner den néidege Sécherheets- an Hygiènesmesuren.

D'Annick Georens vun RTL Radio huet an der Stad mat e puer betraffe Leit geschwat, déi sech fir d'Reouverture prett maachen.