"Als Äntwert op d'COVID-19-Pandemie huet Lëtzebuerg e Lockdown decidéiert, deen héchstwarscheinlech zu engem wirtschaftlechen Ofschwonk féiert a bedeitend sozial Konsequenze wäert hunn." Dat schreift de Robert Urbé der EU-Kommissioun am Numm vum "European Social Policy Network", dee "fiddert" Bréissel mat Informatiounen zur Sozialpolitik a 35 europäesche Länner.

Corona-Pabeier - Reportage Eric Ewald

Zu de soziale Konsequenzen zielt de Vertrieder vun der Caritas eng verstäerkten Aarmut a méi Ongläichheeten.

Deelzäit ze schaffe géif Salariéen a Beschäftegung halen an op d'mannst zum Deel hir Kafkraaft erhalen, zum Deel, well Depensë wéi Prêten onverännert bleiwen, sou de Robert Urbé. Den Homeschooling an d'Zoumaache vu Schoulen a Betreiungsstrukture géifen d'Chancëgläichheet a Gefor bréngen. Sozialaarbechter géifen ënnert anerem méi Gewalt am Stot, Alkoholismus an Drogemëssbrauch mellen a Leit aus vulnerabele Gruppe géife mat weidere Risikoe konfrontéiert ginn.

Dofir wär d'Gefor grouss, dass Lëtzebuerg aus där Kris net nëmme mat méi Aarmen an neien Aarmen erauskënnt, mä och mat méi Aarmut ënnert deenen, déi schonn aarm waren, dat heescht dass Ongläichheeten, déi ewell bestanen hunn, verschlëmmert ginn.

Weider Constate sinn, dass de Lockdown d'Produktioun - pro Mount - vum Land ëm 28 bis 42% reduzéiere kéint, dass - fir der Wirtschaft z'erlaben, no engem Lockdown vun zwee Méint nees op d'Féiss ze kommen - d'Regierung tëscht 3,9 a 5,9% vum Bruttoinlandprodukt injectéiere misst, dass Experten no d'Ekonomie dëst Joer 3 bis 6% vum PIB noloosse wäert an dass et um Enn vum Joer oder um Ufank vum nächsten zu enger wirtschaftlecher Erhuelung a V-Form komme kéint, spréch zu engem Héich nom Déif. Donieft wär de Risk vun engem systemesche Kollaps vum Finanzsystem net auszeschléissen a kéint d'Kris laangfristeg Verännerungen an de politesche Preferenzen an den Zesummebroch vum neoliberale Globalisatiounsmodell no sech zéien. Virun deem Hannergrond dierfte Staatsfinanzfroen net zu Laaschte vun deene Vulnerabelste geléist ginn, sou wéi et an der Wirtschafts- a Finanzkris 2008/2010 de Fall gewiescht wär, schreift den Auteur um Enn.