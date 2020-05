En Dënschdeg de Moie gouf et an enger gemeinsamer Sëtzung vun der parlamentarescher Santé- a Recherche-Kommissioun Detailer zur Test-Strategie.

Lëtzebuerg wëll breet testen, fir de Coronavirus am Grëff ze halen. 3 Kategorië vu Leit gi jo getest: déi mat engem héije Risiko, fir dem Virus ausgesat ze sinn, zum Beispill an der Santé an an der Fleeg. Secteuren, déi nees opgemaach hunn, grad wéi d'Schoulen. An déi ganz Populatioun a Form vu representative Gruppen.

E Méindeg hunn déi fräiwëlleg Tester ugefaangen. Bis Enn Juli soll op 17 Statiounen am Land getest ginn. Per Bréif gëtt een opgefuerdert, sech e Rendez-vous ze huelen.

Eng sougenannt Häerdenimmunitéit wär net d'Strategie vu Lëtzebuerg. Dat géif nämlech bedeiten, datt 70% misste mam Virus a Kontakt gewiescht sinn. Aktuell Chiffere géife weisen, datt 2% eng Immunitéit opweisen, huet et en Dënschdeg de Moie vun den Experte geheescht.

D'Prozedur fir déi knapp 500.000 Tester ze kafen, de Choix vun den Tester selwer an d'Zesummeschaffe mat Laboratoiren am Land ass och hannerfrot ginn. Et hätt een dee Moment missen zougräifen, et wär eng Urgence-Situatioun gewiescht, sou d'Erklärung vun ënnert anerem dem Gesondheets- an dem Fuerschungsministère an dem LIH, dem Luxembourg Insititute of Health.

Wann et nees méi "normal" géif lafen, missten och déi normal Prozeduren agehale ginn.

