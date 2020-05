Dat nuancéiert de Finanzministère a senger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun de Piraten.

D’Direktioun vun der Douane huet den 20. Mee den Uerder ginn, fir perséinlech Donnéeën ze zerstéieren, déi d’Douaniere wärend de Kontrollen op der däitscher Grenz gesammelt huet. Jo, mä et gouf keen Uerder, fir d’Statistiken zu deene Kontrollen ze zerstéieren.

Wat d’Fro vun de Piraten ugeet, ob deen Uerder vun der Douanesdirektioun eng "Entrave à la justice" (also Justizbehënnerung) wier, dozou verweist de Justizministère op d’Riichter. All Aschätzung vu Säite vum Ministère géing eng onzoulässeg Amëschung an d’Aarbecht vun der Justiz duerstellen.

Wat d’Ursaach an d’Legalitéit vum Sammele vun Donnéeë bei de Grenzkontrollen ugeet, verweisen d’Finanz- a Justizministèren iwwerdeems op hir Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der CSV am selwechten Zesummenhang. Hei gouf erkläert, datt d’europäescht Dateschutzreglement esou e Sammele vun Donnéeën erlaabt, wann et am generellen Interêt ass. Hei goung et drëms, der däitscher Douane ze hëllefen, fir a Géigepartien ze verhënneren, datt eenzel Grenziwwergäng ganz zougemaach ginn.

PDF: Äntwert vum Sam Tanson a Pierre Gramegna op eng parlamentaresch Fro vum Sven Clement

D’Douanesgewerkschaft hat d’lescht Woch hei op RTL eng schlecht Kommunikatioun vu Säite vun der Direktioun bedauert a verlaangt, datt d’Donnéeën, déi gesammelt goufen, net zerstéiert ginn, ier "d’ganz Saach gekläert ass".

