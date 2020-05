De President vum SNE/CGFP war um Dënschdeg den Owend den Invité um Plateau vum RTL-Journal.

Der Enseignantsgewerkschaft no läit dat ganz kloer um Asaz vun de Jofferen a Schoulmeeschteren. Si hätten am Virfeld eng extrem gutt Aarbecht geleescht. Donieft géif een och feststellen, datt d'Kanner vun Doheem aus gutt Bescheed wëssen a ganz disziplinéiert sinn.

De gréisste Problem bei der Reprise war, datt ëmmer erëm Saache geännert hunn, seet de Patrick Remakel. D'Léierpersonal hätt donieft extrem vill geschafft, mam Enseignement à distance, der Rentrée, déi preparéiert gouf an dem nächste Schouljoer, dat och scho misst virbereet ginn.

Et hätte sech vill Leit bei der Enseignantsgewerkschaft gemellt, fir ze soen, "si kéinten net méi" a jidderee wier frou gewiescht, wéi et elo erëm ugaang ass.

Wat d'Personal betrëfft, kéinten d'Léier- an d'Übungsgruppen iwwerall assuréiert ginn. Et wiere Leit rekrutéiert ginn, déi de Brevet hu fir z'ersetzen, et wieren awer och Leit drënner, déi nach net esou vill Kontakt mat de Kanner haten.

Si ze begleeden, dat wier elo eng zousätzlech Aufgab fir d'Enseignanten an iwwer ze mann Aarbecht kéinte si sech wierklech net bekloen.