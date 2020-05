Vun e Mëttwoch u kënnen d'Terrassen uechter d'Land nees opgoen. E Freideg dierfen dann och d'Restauranten, d'Bistroen an d'Caféen nees Clienten empfänken.

Fir den Adrien an de Guillaume, déi zesummen eng Pizzeria am Metzerlach bedreiwen, ass et wéi wann et Gëscht war: sonndes, de 15. Mäerz hu se d'Still op d'Dëscher gestallt. D'Frigoe waren nach voll. Zanterhier ass den Uewen aus. D'Decisioun, fir zouzemaachen, en Ament, deen de Guillaume Garnier mat vill Emotioun beschreift.

E Freideg kéinten allebéid d'Dier nees opspären, ma dat wäert net de Fall sinn. Keng einfach Decisioun, déi se hire Clientë schonn de leschte Samschdeg matgedeelt hunn. E Message, Argumenter, déi zanterhier iwwer 69.000 Mol op de soziale Medie gelies goufen.

Zesumme mam Personal, 15 Mataarbechter, gouf déi lescht Deeg no Léisunge gesicht. 1 Meter 50 tëscht den Dëscher oder Plexiglas-Wänn, déi iwwer 5.000 Euro kaschte géifen. Et bloufe méi Froe wéi Äntwerten. Guer net vun der Gesellegkeet ze schwätzen. An d'Recommandatioune vun der Horesca hunn allebéid éischter ofgeschreckt. Stonne mat der Mask virum Pizza-Uewen. Een éischter flüchtege Service. Clienten, déi eventuell selwer den Dësch ofraumen. Um Enn huet de Virus hir Visioun vum Restaurant, Stéchwuert Convivialitéit, op d'mannst fir den Ament zerstéiert.

Gemëschte Gefiller och bei Restaurateuren a Cafetieren an der Stad

Reprise am Horesca-Secteur / Reportage Annick Goerens

De Bols vun deene Meeschten huet zanter der Annonce extra héich geschloen. E Mëttwoch de Moie gouf ugerappt no iwwer 10 Woche Confinement. An der Stad war dowéinst och sou vill lass wéi scho laang net méi. Wou ee virun engem gudde Mount nach duerch eng Geeschterstad getrëppelt ass, goufen en Dënschdeg d'Lueden opgeklappt, d'Terrassen-Dëscher, Still, Bänken a Prabbelien erausgeholl, äifreg gekärchert an och mam Meter geschafft, fir d'Mesurë richteg ëmzesetzen, fir op d'mannst annerhallwe Meter tëscht all Dësch ze loossen.

D'Nathalie Schweich, Patronne vum Bistro "Beim Lentz" op der Place Clairefontaine an der Stad ass ganz besonnesch frou, well et déi éischte Kéier ass, dass hire Bistro kann opmaachen.



"Mir hunn et am Januar iwwerholl, frëschgemaach a mir sollten de 17. Mäerz opmaachen, dat heescht, mir konnten eis Diere guer net opmaachen."



Elo ass d'Virfreed, fir endlech dierfen opzemaachen, natierlech nach méi grouss, mä awer och den Drock.



"Ganz vill Stress. Mir sinn ok mat all de Fournisseuren, déi hunn elo och ganz séier reagéiert an déi hunn et wierklech gutt gemaach elo. Dat ganzt Personal ass en Dënschdeg de Moien um 9.30 Auer komm. Et ass elo alles wierklech prett gemaach, fir e Mëttwoch kënnen opzemaachen. Dat heescht en Dënschdeg de Mëtteg maache mer nach d'Terrass an dobanne gëtt alles elo geraumt. Mir hätten nach gären 2 Deeg méi Zäit gehat, mä mir profitéieren awer elo, fir dass mir e Mëttwoch wierklech kënnen opmaachen."



D'Consignë si kloer, ma ëmgesat gi se an all Etablissement anescht. Hei 3 Beispiller vum Chocolate House, der Pizzeria Bacchus an dem Bistro "De Wëllem".



"Mir maache méi kleng Dëscher, soss hate mer jo och méi grouss Dëscher. A mir schaffen elo och mat Plexiglas, fir dass d'Leit vun Dësch zu Dësch getrennt sinn. Dann eben Desinfectant iwwerall hisetzen, sou gutt, wéi et geet, a mat Desinfectant duerno schaffen, wann d'Leit bis hei sinn, fir d'Dëscher an d'Plazen ëmmer erëm weider propper ze maachen an ze desinfizéieren."

"On va mettre 2 mètres entre les tables. Tout les garçons vont mettre des masques, on laisse beaucoup d'espace, parce que moi j'ai de l'espace, on est en train de tout nettoyer, de tout désinfecter."

"Mir sinn am Gaang, eis Terrasse fir e Mëttwoch ze preparéieren, mat de Consignen, déi mer krute mat 1,50 Meter d'Dëscher auserneen. An da kucke mer, wéi vill Stéck mer der am Allgemengen iwwerhaapt emol heihi kréien. An dann hoffen ech natierlech och, dass Clientë sou lues a lues eng Kéier géifen zeréckkommen. An dass et gëtt wéi fréier, voilà."



Trotz dem ganz kuerzen Delai ass d'Virfreed also grouss, ma fir vill Plazen, besonnesch Caféë bleift d'Situatioun weider schwiereg. Sou zum Beispill fir "de Gudde Wëllen", wéi eis de Patron Luka Heindrichs erkläert.



"Mir sinn effektiv eng vun de Plazen, déi normalerweis op ganz enkem Raum schaffen. "De Gudde Wëllen" fonctionéiert och – et ass kee Geheimnis – am Beschten tëscht 22 Auer owes an 3 Auer moies. A mir hu keng Terrasse."



Wann een also elo nees opmécht, hätt ee keng Argumenter méi, fir d'Loyeren ze negociéieren oder een Deel vum Personal am Chômage partiel doheem ze loossen. An da géingen d'Käschte ganz séier klammen an ouni den néidege Revenu wär et da séier eriwwer.



"De Gudde Wëllen" huet et esou scho just all Mount sou just gepackt, soen ech mol, sou iwwer d'Joer gesinn. Well mir hate souwisou am Summer just ganz wéineg an an de Wanterméint da méi. A mat deene groussen Events, déi an der Stad da waren, wéi Nationalfeierdag, Fête de la Musique asw. si mer sou just iwwer d'Ronne komm. Elo fält natierlech ¾, allez 90% vum Ëmsaz ewech, vun dohier ass et zimmlech komplizéiert. Dat heescht fir eis ass wierklech déi eenzeg Méiglechkeet, duerchzekommen, ass effektiv, dass mer dobaussen eng Terrasse kréien, eng Plaz kréien, wou mer kënne schaffen.“



Do hätt een och scho bei der Stad Lëtzebuerg ugeklappt, sou nach de Luka Heindrichs. E Retour hätt een an deem Kontext awer nach net. Am Ausland ginn et vill Beispiller fir Stied, déi hir ëffentlech Plazen de Caféen a Restauranten ubidden, fir do hir Terrass kënnen opzemaachen, respektiv ze vergréisseren.