Am Lokale gouf et ee Blesséierten en Dënschdeg den Owend bei engem Brand an engem Appartement an der rue du Pont Remy zu Bouneweg.

D’Pompjeeën aus der Stad, vun Hesper a vun Diddeleng waren am Asaz. Zu Käerjeng, op Zaemer, hunn en Dënschdeg den Owend dann direkt 3 Camionnettë gebrannt. Et blouf beim Materialschued. D'Pompjeeë vu Käerjeng, Péiteng an Dippech waren op der Plaz, grad ewéi d'Ambulanze vu Suessem a vun Esch. Beim Materialschued blouf et och bei engem Feier an engem Café zu Monnerech, an engem Containerbrand zu Noumer.