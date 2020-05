Um Mëttwoch de Moie koum et op der Areler Autobunn a Richtung Belsch zu engem Accident. Géint 8.00 Auer gouf et hei scho 6 Kilometer Réckstau.

Och an déi aner Richtung huet et gestaut, well sech d'Leit den Accident wollten ukucken.

Géint 9 Auer koum d'Meldung, dass den Accident geraumt ass, an den Trafic nees lues awer sécher normal géif fueren.