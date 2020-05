D'Léierpersonal am Fondamental gëtt, op Demande vun der Lëtzebuerger Regierung, vu 15 portugisesche Professeren ënnerstëtzt.

Déi 15 Professeren schaffen deemno wärend 15 Stonnen an der Wochen a bis d'Enn vum Schouljoer. Dat deelen de Staatsministère an den Educatiounsministère e Mëttwoch de Moien an engem Schreiwes mat.

Den Ablack ginn d'Portugiseschcoursen nach via Homeschooling assuréiert. Et ass virgesinn, datt d'Coursen no der Rentrée am September nees normal an de Lëtzebuerger Schoulen gehale ginn.

Schreiwes vum Educatiounsministère

Communiqué conjoint Portugal-Luxembourg en matière de coopération dans le domaine de l´enseignement pendant la période de crise liée au COVID-19 (27.05.2020)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Suite à la déclaration de l'état de crise liée à la pandémie du coronavirus, toutes les écoles et structures d'accueil ont été fermées au Luxembourg depuis le mois de mars 2020.

Vu la décision de procéder à un déconfinement par phase, le gouvernement luxembourgeois a décrété que les écoles de l'enseignement fondamental et les structures d'accueil rouvriront leurs portes à partir du 25 mai 2020 avec des contingents d'enfants réduits de moitié et un enseignement en alternance, ce qui requiert du personnel enseignant et encadrant supplémentaire.

Dans le cadre des excellente relations bilatérales entre le Luxembourg et le Portugal, et à la demande du gouvernement luxembourgeois, 15 professeurs du réseau de l'enseignement portugais à l'étranger interviendront dans les écoles fondamentales luxembourgeoises, à raison de 15 heures maximales par semaine et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019/2020.

Dans le cadre de la coopération dans le domaine de l'éducation entre les deux pays, les deux gouvernements soulignent l'importance des cours de et en langue portugaise. À ce stade, ces cours sont assurés moyennant l'enseignement à distance. Lors de la reprise de l'enseignement en présentiel, prévue pour la rentrée scolaire en septembre 2020, les cours intégrés, parallèles et complémentaires seront à nouveau offerts dans les écoles luxembourgeoises. Un groupe de pilotage luso-luxembourgeois est même en train d'élaborer d'autres projets.

Cette coopération caractérise l'union profonde et la solidarité entre deux États membres de l'Union européenne.

Lisbonne et Luxembourg, le 25 mai 2020

Le ministre d'État et des Affaires étrangères du Portugal

Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse du Luxembourg