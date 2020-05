Géint 21.40 Auer koum et en Dënschdeg den Owend zu engem Brand an der Escher Strooss.

Wéi de CGDIS mellt, wier kee blesséiert ginn, et bleift beim Materialschued. Am Asaz war d'Escher Ambulanz an d'Pompjeeë vu Monnerech an Esch.