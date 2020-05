E Mëttwoch hunn de Groussherzog Henri an d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer den Ekippe vum Recyclingszenter a Service Hygiène Merci gesot.

Zesumme mat de Schäffe Patrick Goldschmidt a Serge Wilmes, a Presenz vun der Inneministesch, hunn de Grand-Duc Henri an d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer de Recyclingszenter an de Service Hygiène besicht. Si hunn den Ekippe Merci gesot fir déi super Aarbecht, déi se wärend der Corona-Kris geleescht hunn.

Schreiwes vun der VDL

Centre de recyclage et Service Hygiène de la Ville de Luxembourg

Visite par S.A.R. le Grand-Duc Ce mercredi 27 mai 2020, S.A.R. le Grand-Duc et le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg, représenté par Madame Lydie Polfer, bourgmestre, Monsieur Patrick Goldschmidt, échevin responsable à la propreté, et Monsieur Serge Wilmes, 1er échevin, et en présence de Madame Taina Bofferding, ministre de l'Intérieur, se sont rendus au Centre de recyclage ainsi qu'à la centrale du Service Hygiène de Luxembourg-ville.

A l'occasion de cette visite, S.A.R. le Grand-Duc a remercié les équipes du service de l'important travail qu'ils ont fourni pendant et après la phase de confinement. En cette période compliquée pour le pays en raison de la crise sanitaire, le Service Hygiène n'a pas cessé de fonctionner et a su adapter ses dispositifs tout en protégeant chaque collaborateur au mieux. De cette façon, toutes les missions essentielles tel que la collecte quotidienne des déchets et le maintien de la propreté de l'espace public ont pu être garantis tout au long de la phase de confinement.