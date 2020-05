Vum 1. Juli un wäert de Rez-de-chaussée vum Gebai B vum Findel accessibel sinn, fir Persounen ouni doheem nuets en Daach iwwert dem Kapp unzebidden.

Den 1. Stack vun dësem Gebai ass dann och virgesi fir Persounen, déi Covid-19-Symptomer weisen an dann do op en Test waarde mussen.

D'Nuetsplaz fir Sans-Abrise gëtt vun der Lëtzebuerger Croix-Rouge geréiert a garantéiert de Leit déi et brauchen eng Plaz fir owes ze schlofen, sech ze wäschen an eppes Klenges z'iessen.

Dëse Service kann ee 24/24 all Dag notzen, Mëttwochs tëscht 10-12 Auer sinn dann och Dokteren op der Plaz, fir sech medezinesch ënnersichen ze loossen.

D'Nuetsplaz vun der Caritas wäert iwwregens vum 1. Juli un nees op der gewinnter Plaz bei der Stater Gare sinn. Am Moment ass dës Infrastruktur jo am Centre Ulysse zu Bouneweg.

Den offiziell Communiqué vum Ministère

Prolongation de l'Action hiver (27.05.2020)

Communiqué par: Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région / Caritas accueil et solidarité / Croix-Rouge luxembourgeoise / Inter-Actions En raison de la crise du COVID-19, le ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région et ses partenaires Caritas accueil et solidarité, Croix-Rouge luxembourgeoise et Inter-Actions ont décidé de prolonger l'Action Hiver jusqu'au 30 juin 2020, correspondant à la fin de l'état de crise.

À compter du 1er juillet, le rez-de-chaussée de l'un des bâtiments du site du Findel (bâtiment B) sera transformé en halte de nuit, alors que le premier étage de ce bâtiment reste à disposition des personnes symptomatiques du COVID-19 en attente d'un test. La halte de nuit sera gérée par la Croix-Rouge luxembourgeoise et elle permet aux personnes sans-abri de trouver un endroit pour se reposer pendant la nuit, de se laver et de bénéficier d'une collation.

La halte de nuit gérée par Caritas accueil et solidarité, qui accueille 10 personnes, a récemment fonctionné au Centre Ulysse à Bonnevoie et sera transférée au 1er juillet 2020 dans ses locaux habituels dans le quartier de la gare.

Déroulement de l'Action Hiver pendant la crise du COVID-19

Les personnes sans-abri peuvent rester 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le site.

Inter-Actions accueille et informe les bénéficiaires sur les différents services de la WAK et coordonne la prise en charge des personnes par les organisations partenaires.

Les collaborateurs de la Croix-Rouge luxembourgeoise servent un repas de midi et garantissent une présence et une écoute active auprès des bénéficiaires. Ils gèrent également le bâtiment B qui héberge des personnes symptomatiques du COVID-19.

Les collaborateurs de Caritas accueil et solidarité s'occupent de l'hébergement de nuit, de l'encadrement des personnes sur la soirée et la matinée, de la collation le soir et du petit déjeuner.

Médecins du monde assure une permanence médicale les mercredis matins de 10 heures à 12 heures.