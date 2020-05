Op d'Aerosolen, d'Necessitéit vun der Grippen-Impfung a bei wéi villen Nei-Infektioune nei Mesurë misste geholl ginn, ass de Santé-Direkter agaangen.

D'Terrassen sinn zanter e Mëttwoch op, e Freideg zitt villes no: ob Caféen oder Restauranten, Fitnesszenteren, Theateren oder Kinoen. Villes däerf nees opgoen. D'Infektiounszuele sinn niddreg, dofir ass dat méiglech.

Et gëllen d'Hygiènes-Mesuren, déi an der Tëschenzäit jidderee misst kennen: 2-Meter-Ofstand halen a wou dat net méiglech ass, eng Mask unhunn. Sou schützt ee sech virun enger sougenannter "Tröpfcheninfektioun".

Ëmmer méi Etüden a Wëssenschaftler warnen awer och virun enger Virus-Iwwerdroung duerch Aerosolen. Aerosolen – dat si ganz kleng Partikelen, Drëpsen an der Loft, déi net sou séier op de Buedem falen, mä méi laang an der Loft bleiwen, deels Minutten oder souguer Stonnen.

Kënnt een no engem Infizéierten an en net gelëfte Raum, kann ee sech ustiechen, sou den Dr. Jean-Claude Schmit, Direkter vun der Santé.

"De Problem ass do haaptsächlech an zouene Raim, wou vill Leit wären a wou d'Loft net reegelméisseg erneiert gëtt, do hätt ee reng theoretesch e Risiko. Oder bei verschiddenen Aktivitéiten, wou ee méi där Aerosole géif produzéieren, zum Beispill beim Sangen."

An der Chorale sangen ass dowéinst weider net erlaabt. Och an engem Restaurant oder an engem Fitnesszenter kéinten Aerosolen e Problem sinn.

"Zum Beispill an de Fitnessstudioen ass et wichteg, datt eng gutt Ventilatioun vun de Raim do ass, fir sou Saachen ze vermeiden. Et ass och wichteg, wann ee Kollektiv-Coursë géif maachen, datt déi am Fräie sinn, wou een de Problem vun den Aerosolen net huet. Kollektiv-Coursë sollen an de geschlossene Raim éischter net sinn."

2-Meter-Distanz anhalen, hëlleft wéineg bei den Aerosolen. Eng Mask unhunn awer schonn. Mä wéi eng Roll spillen déi kleng Partikelen an der Loft beim Iwwerdroe vum Coronavirus? Mir wëssen et nach net genee, seet den Dr. Schmit.

"Et ass e Sujet, deen am Moment nach debattéiert ass. Och vun de Spezialisten, vun de Wëssenschaftler, déi effektiv Virus-Partikele kënnen noweisen. Mä dann ass d'Fro ëmmer: wéi infektiéis sinn déi Partikelen, wéi vill Infektioune kënnen déi provozéieren? Mir sinn do virsiichteg. Mir wäerte fir verschidde Situatioune ganz kloer Recommandatioune ginn, zum Beispill fir Fitnesszenteren. Fir de Rescht musse mer nach e bëssen ofwaarden, fir genau ze wëssen, wat do ass."

Sécher ass awer, datt eng Loftzirkulatioun fir méi eng sécher Situatioun suergt. Also léiwer op der Terrass iessen, d'Kolleegen an de Gaart invitéieren. Lëften, bëssen Duerchzuch maachen. Wann ee wëll op Nummer sécher goen.

Eis Zuele si gutt, well mir vill testen

Fir de Virus ze fannen an d'Infektiounsketten z'ënnerbriechen. Ganz wichteg ass dobäi den "Tracing", d'Noverfollege vun den Ustiechungen. De manuellen Tracing leeft den Ament ganz gutt, seet den Dr. Jean-Claude Schmit.

"Mir hunn effektiv eng Rei Fäll vu Leit, déi mer preventiv a Quarantän gesat hunn an déi dann 2-3 Deeg dono Symptomer krut hunn, respektiv wou den Test positiv war. Wat da beweist, datt mer e Recht haten, déi Leit ze isoléieren a sou kënne mer dann déi Transmissiouns-Châine ënnerbriechen."

Lëtzebuerg ass e klengt, oppent Land mat 4 Spideeler. Et misst ee scho méi virsiichteg sinn, méi fréi reagéiere wéi am Ausland, mengt den Direkter vun der Santé. Bei 20 neien Infektioune pro 100.000 Awunner iwwert eng Woch, misst ee warscheinlech aktiv ginn a Mesuren huelen.

Wéi d'Situatioun sech elo entwéckelt, misst een ofwaarden.

"Mir musse realistesch sinn. Wann een an e Restaurant geet, sëtzt een net zwee Meter vum Dëschnoper ewech. Do huet ee reng theoretesch e Risiko vun Iwwerdroung vum Virus. Dat gesi mer elo an 2-3 Wochen, wat dat als Konsequenz huet."

Dann ass déi grouss Fro: Kënnt déi berüümten 2. Well, vun där jidderee schwätzt, mä wou kee weess, ob se kënnt? An da kommen am Hierscht och aner Virus-Erkrankungen derbäi."

Verstäerkt op Grippen-Impfung setzen

Wann een dann Erkältungssymptomer huet, ass d'Diagnos vum Covid méi schwiereg. Dofir soll ee sech am Hierscht onbedéngt géint d'Gripp impfe loossen, recommandéiert elo schonn den Dr. Jean-Claude Schmit.

"D'Vaccinatioun géint d'Gripp wäerte mer sécher dëst Joer méi drécken. Well et sinn déi selwecht Symptomer. Et ass kloer, wa vill Leit géint d'Gripp geimpft sinn, hu mer wéineg Grippefäll a manner Covid-Verdachtsfäll, déi ee muss ofklären."

Et soll een elo op kee Fall mengen, de Virus wär iwwerstanen, warnt de Santé-Direkter. Mä méi Normalitéit ass awer nees méiglech. Mat den néidege Sécherheetsreegelen.