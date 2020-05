D'Vertrauen vun de Consommateuren huet sech am Mee nees verbessert, dat geet aus dem Vetrauensindex vun der Zentralbank ervir.

Am Abrëll war den Indicateur op en historesch déiwen Niveau gefall, op Minus 24. Dëse Mount huet den Index nees 7 Punkten gutt gemaach. D'Leit hei am Land maache sech besonnesch Suergen iwwert hir generell ekonomesch Situatioun an den nächsten 12 Méint.

