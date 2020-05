En Donneschdeg gouf op enger Pressekonferenz en neie Programm virgestallt, fir d'Entreprisë bei hirem Redemarrage no der Corona-Kris z'ënnerstëtzen.

"Fit 4 Resilience" sou heescht de Programm mat deem de Wirtschaftsministère a Luxinnovatioun d'Reprise an de Betriber no der Coronakris begleede wëll. Dëse Programm ass complementaire zum éischten an zweeten Hëllefspak "Neistart fir Lëtzebuerg", deen d'lescht Woch presentéiert gouf. Interesséiert Betriber kënne sech bis den 31. Dezember aschreiwen fir dann duerno mat Hëllef vun engem Consultant eng Analyse ze maachen wéi en Impakt d'Kris op hire Business hat. Dës Berodung gëtt zur Hallschent vum Staat iwwerholl.

D'Zil ass et fir strategesch Decisioune fir d'Zukunft vun de Lëtzebuerger Betriber ze huelen, fir an Zukunft besser géint weider Krise preparéiert ze sinn. Den Akzent läit op Nohaltegkeet an Digitaliséierung. Sou géif et beispillsweis interessant Projeten, fir eventuell chirurgesch Masken hei am Land ze produzéieren, huet et um Donneschdeg de Moien op enger Pressekonferenz vum Wirtschaftsminister Franz Frayot an der CEO vu Luxinnovation Sasha Baillie geheescht. Hei géif ee mat de Firmen Dupont, Airtech a Glanzstoff zesummeschaffen. De Projet ass awer nach net fäerdeg.