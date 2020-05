Dat äntweren de Finanzminister Pierre Gramegna an de Mëttelstandsminister Lex Delles op eng parlamentaresch Fro vum adr-Deputéierte Roy Reding.

E Mëttwoch hat de Generalsekretär vun der Horesca de François Koepp nach dës Fuerderung am Kader vun der Reouverture vun de Restauranten a Caféë gestallt. D'TVA um alkoholesche Gedrénks sollt nees fir de ganze Secteur, fir eng bestëmmten Zäit, vu 17 op 3% erofgoen. Genee wéi an eisen Nopeschlänner an dat mat der Viraussetzung, datt d'Restaurateuren, d'Cafetieren an d'Hotelieren hir Präisser bäibehale géifen.

Dat gouf deemno net vun der Regierung zeréckbehalen.