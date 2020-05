E Freideg presentéieren d'Ëmweltministesch an den Energieminister déi "Gréng Relance fir Lëtzebuerg – E Plus fir d’Klima, d’Handwierk an d’Bierger".

Wéi gewinnt kënnt Dir d'Pressekonferenz live op RTL.lu suivéieren.



Um Site gouvernement.lu fënnt een de Livestream vun der Pressekonferenz och a Gebäerdesprooch. Bei de Kolleege vum 5minutes fënnt een de Livestream mat franséischem Ënnertitel. Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.