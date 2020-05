En Donneschdeg gouf den Avis vun engem Affekotebüro iwwert d'Police-Fichieren der Kommissioun presentéiert.

D'Deputéiert aus de Chamberkommissioune vun der bannenzeger Sécherheet an der Justiz kruten am Nomëtten am Zesummenhank mat de Policefichieren en Avis vun engem Affekotebüro presentéiert. D'CSV- an adr-Oppositioun huet no der Sëtzung erkläert, dass ee bis elo net op alle Punkte Satisfaktioun kritt hätten.

Bis den 20. Juni sollen d'Deputéiert aus de Chamberkommissioune vun der bannenzeger Sécherheet an der Justiz hir Observatiounen zu engem Avis iwwert d'Policefichiere virleeën, dee si en Donneschdeg de Mëtteg presentéiert kruten. Dat sot de François Bausch no där entspriechender Kommissiounssëtzung. De Minister vun der bannenzeger Sécherheet wëll de finalen Text zu de Fichiere vun der Police Enn Juli duerch de Ministerrot goe loossen an en dann och an der Chamber deposéieren. An der Kommissiounssëtzung am Cercel huet de François Bausch dëst gesot zu den 1,15 Millioune Protokoller, déi schonn aus de Policefichieren erausgeholl goufen.

Extrait François Bausch (1)

„Parkprotokoller zum Beispill hu mer scho 682.716 Avertissements taxés erausgeholl, also entpersonaliséiert, soubal se selbstverständlech bezuelt ginn. Dat ass nëmmen, wa se bezuelt sinn, a mir hunn och bei de CSA, also bei dem Radarsystem, 472.688 Avertissements taxés schonn entpersonaliséiert, soubal se bezuelt gi sinn. Also, ech mengen, mir sinn do op engem gudde Wee!“

Et wéilt een all d'Avertissements taxés kucken a se aus de Fichieren eraushuelen, wa se da bezuelt sinn, huet de Minister betount.

E Mëttwoch war iwwerdeems bekannt ginn, dass eng Instruction judiciaire géint den Direkter vun der Regionaldirektioun Norde vun der Police opgemaach gouf. De François Bausch wollt dozou kee grousse Kommentar ofginn, well hien de Secret de l'instruction respektéiere wéilt:

Extrait François Bausch (2)

„Dat Eenzegt, wat de Minister hei à court terme ze maachen huet, dat ass, wann eng Demande kënnt vun der Inspection générale de la Police oder der Generaldirektioun vun der Police un de Minister, fir eng Suspensioun ze maachen, vun deem Beamten, bon, da muss ech mer dat ukucken! Déi Decisioun muss de Minister jo direkt huelen. Bis elo hunn ech nach keng virleien, ma wann déi kënnt, kucken ech mer dat natierlech un, an da wäert ech do eng Decisioun huelen. A fir de Rescht, mengen ech, soll hei d'Inspection générale de la Police an d'Autorité judiciaire hir Aarbecht maachen!“

De Generaldirekter vun der Police hätt hien direkt iwwert d'Perquisitiounen an dësem Zesummenhank informéiert, sou de Minister, fir deen déi concernéiert Leit hir Aarbecht solle maachen. Da geséich ee weider.