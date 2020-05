Zu Lëtzebuerg, ewéi och an der Province du Luxembourg, waart ee gespaant op d'Kommunikatioun vu Bréissel.

Bis dohi bléift den aktuellen Uerder bestoen, datt nëmme Leit mat engem gudde Grond oder fir den Transit an en anert Land iwwert d'Grenz dierfen.

Nach ëmmer ginn d'Autoen, déi weider an d'Belsch wëllen, kontrolléiert, ob se dann och wierklech eppes do verluer hunn. An de leschte Woche waren och ëmmer nees Lëtzebuerger mat dobäi, déi déif an de Portmonni hu misse gräifen.

Dominique Cornez, Chef de Division vun der Police Fédérale Belge: "Nous avons rédigé pour tous le territoire de notre unité environ 830 procès verbaux sur 10 semaines. Un peu moins de 25% de ces procès verbaux ont été rédigé ici sur le poste de contrôle sur la frontière belgo/luxembourgeoise."

Wien net iwwert d'Autobunn kënnt – ma hanne laanscht duerch d'Duerf, dee riskéiert, a Stéch-Kontrollen ze falen. Och wann déi strikt Uerderen un d'Police iwwert déi lescht Woche méi labber goufen: "Au fur et à mesure d'une période de déconfinement, on autorise plus en plus de personnes dans plus en plus de cas. Affranchir les accès au territoire belge pour se rendre vers le lieu de destination."

Verhältnisméisseg roueg ass et also och op der Maartplaz zu Arel. Zanter leschter Woch sinn d'Stänn nees op, wann och an engem anere Format an ouni Lëtzebuerger.

„La clientèle luxembourgeoise on n'en a pas. C'est un grand problème pour nous et on est impatient de les voir. C'est une catastrophe. C'est 50% de notre chiffre d'affaire. Puis, c'est incompréhensible que les terrasse sont ouvertes depuis mercredi et ici... on n'y comprend plus rien.“

Och vu politescher Säit weist ee sech ongedëlleg, sou den Areler Buergermeeschter Vincent Magnus: "C'est dommage, parce que ça permettait à nos marchants beaucoup plus de monde. Et nous attendons les luxembourgeois, mais aussi de pouvoir retourner chez eux. Mais nous attendons avec beaucoup d'impatience."

Kritik gëtt et hei uechter ganz Europa u Bréissel. D'EU-Kommissioun kéint no vir dreiwen, weist sech awer virsiichteg.

D'Margrethe Vestager, Vize-Presidentin vun der EU-Kommissioun den 13. Mee 2020: "Leit mussen natierlech d'Méiglechkeet hunn tëscht europäesche Länner ze reesen. Dofir gi mer Recommandatiounen, ewéi een, graduell, nees den Transport kann erméiglechen. Ouni awer d'Gesondheet vun de Leit op d'Spill ze setzen."

D'Kommissioun recommandéiert de Memberlänner d'Opmaache vun de Grenzen, wann et déi epidemiologesch Lag op béide Säiten zouléisst, wann d'Auslaaschtung vum Gesondheetssystem niddreg ass a wann Infektiounen op Reese retracéiert ginn. Sief dat um Wee op d'Aarbecht oder an d'Vakanz.

Déi duuss Viraussetzunge vu Bréissel loossen der Belsch Spillraum. Och wann ee vu Lëtzebuerger Säit hofft, datt d'Grenzen nach dës Woch fir d'Päischtfeierdeeg nees opginn. Zu Arel waart een op jiddefalls gespaant op d'Kommunikatioun aus der Haaptstad.