Nieft dem Fondamental hunn dëse Méindeg och d'Schoulen an de Kompetenzzenteren nees ugefaangen, dat no 10 Woche Paus.

Den Educatiounsminister Claude Meisch war sech den Donneschdeg de Moien den Oflaf no dëser spezieller Rentrée ukucken. Par Rapport zur Primärschoul hunn d'Kanner an der Logopedie zum Beispill net missen a Gruppen opgedeelt ginn. 250 Kanner ginn an d'Logo zu Stroossen. Si hu Sprooch - Entwécklungsstéierungen oder héieren net gutt. Si hunn all Dag Schoul a sinn domadder net ewéi am Fondamental an A- an a B-Gruppen opgedeelt.

Minimum 4 a maximal 5 Schüler sinn et pro Klass. D'Coursë gi vun allkéiers 2 Titulairë gehalen, well d'Kanner oft eng individuell Betreiung brauchen. Sief et, well se verschidden Entwécklungsniveauen oder Besoinen hunn.

D'Kanner an der Logo kréien och op eng spilleresch Manéier déi nei Distanzreegelen erkläert. Zil vum Kompetenzzenter ass et, d'Kanner sou séier wei méiglech an e gängege Schoulsystem ze integréieren. Aktuell ginn 3.500 Kanner ambulant betreit.

70 Kanner mat motoreschen a kierperleche Retarde ginn an dësem Kompetenzzenter betreit, dem "Centre pour le développement moteur". Verschidde Mesurë géint de Covid-19 kënnen an dëser Struktur net ëmgesat ginn.

An dësem Kompetenzzenter besteet e Grupp normalerweis aus 6 bis 10 Kanner. Aus sanitäre Grënn goufe si elo op bis zu 3 Gruppen opgedeelt.