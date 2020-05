Am Cycle 1 an an de Crèchen ass de Retour vun de Kanner relativ gutt verlaf, esou de Claude Meisch.

Am Kader vun der méi spezieller Rentrée an de Grondschoulen e Méindeg hat den Educatiounsminister Claude Meisch vun engem gelongene Start geschwat, am Zeeche vun der Sécherheet a vu faire Bildungschancen. Dank dem Engagement vun alle Bedeelegten hätt de Modell, deen d’Regierung gewielt hätt, funktionéiert.

Och am Cycle 1 an an de Crèchen ass de Retour vun de Kanner, op Nofro hin, relativ gutt verlaf. D’Elteren hätte gutt Viraarbecht geleescht an d’Kanner op d’Pandemie-Situatioun an déi Mesuren, déi se erfuerdert, virbereet. Just bei deene ganz Klengen ënner 2 Joer wier d’Trennung vun den Elteren an de Wee zréck an d’Betreiungsstruktur nom Confinement méi schwiereg gewiescht.

Well am Klengkandberäich Masken awer net Flicht a souguer deconseilléiert sinn, verleeft den Alldag relativ normal. Et ginn eben just méi Markéierungen, fir Ofstand ze halen an d’Hänn gi mi dacks gewäsch. Doduerch, dass maximal 5 Kanner matenee kënne betreit ginn, hunn eng Rei Eltere gesot kritt, et wier keng Plaz méi fir hiert Kand an der Crèche. Dié meescht hätte sech awer mam Congé pour raisons familiales arrangéiert kritt.

Educateuren an Enseignante kritiséiere just, dass de Ministère en Vue vun der Reouverture vun de Schoulen a Crèche spéit an deels net kloer kommunizéiert hätt.