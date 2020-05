Um Gaasperecher Kräiz an der Bretelle vun der A1 erfort koum et um Freideg de Moien zu engem Accident tëscht engem Camion an engem Foussgänger.

De Foussgänger koum éischten Informatiounen no schwéier blesséiert an d'Spidol. Och de Camionschauffer gouf beim Accident blesséiert. Den Accident war kuerz no 5 Auer um Freideg de Moien. Et koum zu zolittem Stau ronderëm d'Sortie Hesper/Houwald. Aktuell lafen d'Opraumaarbechten nach. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL