Virop a Krisenzäite wier et wichteg, Kultur, Patrimoine a Volleksfester um Liewen ze erhalen. Dofir geet een wärend der Pandemie den digitale Wee.

Zanter dem 29. Mee kann ee Fotoen, Videoen, Erliefnistouren an Informatioune ronderëm d'Sprangprëssessioun kucke goen. Dat op de soziale Medie vun der UNESCO-Kommissioun an um Internetsite vum immaterielle Kulturierwe Lëtzebuerg: www.iki.lu.

De Kulturministère an d'lëtzebuergesch UNESCO-Kommissioun erënneren dorunner, wéi lieweg d'Kulturierwe si kann an invitéiere jiddereen dëst Joer privat Fotoen an Erënnerunge mat des Hashtagen #DigitalIKI oder #DigitalSprangprëssessioun ze deelen.

Och déi traditionell Eemaischen an d'Muttergottesoktav goufen dëst Joer schonn op eng ongewinnte Manéier digital gefeiert. Zënter 2008 goufe verschidden Evenementer op den nationalen Inventar vum UNESCO-Kulturierwen opgeholl: d’Eemaischen, d’Muttergottesoktav, d’Iechternacher Sprangprëssessioun an d’Schueberfouer mat hirem Hämmelsmarsch. D'Sprangprëssessioun gouf 2010 als immateriellt UNESCO-Kulturierwen unerkannt.

Hei den offizielle Schreiwes.

Op RTL Zwee ginn et um Dënschdeg den Owend zwee Documentairen iwwert a ronderëm d’Sprangprëssessioun. Um 20 Auer den Documentaire "Magno Tripudio" vum Georges Fautsch an um 20.30 Auer e Stëmmungsfilm vun der Edition 2019.