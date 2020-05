Et huet net laang gedauert, bis déi 4 Centre de soins avancé en Place gesat goufen, fir d’Leit ze ënnersichen déi Covid-Symptomer hunn.

No den Oplockerunge vun de Mesuren an dem Deconfinement ginn awer elo verschiddener net méi gebraucht. Dorënner fält den CSA zu Gréiwemaacher an deen zu Ettelbréck, déi e Freideg hir Dieren zougemaach hunn. D'Centres de soins avancés an der Rockhal an an der Luxexpo si weiderhin nach all Dag tëscht 10 an 18 Auer op.

Mir hunn e Bilan mam Coordinateur vun den CSAe Sébastien Francais gezunn.

Den 23. Mäerz hunn d’Centres de soins avancés uechter d'Land hir Dieren opgemaach an zanter der Ouverture goufen am Ganzen 9.000 Consultatioune gezielt. De Bilan fält dowéinst aus der Sicht vum Sébastien Francais positiv aus an et wier extrem wichteg gewiescht, séier ze agéieren an dës Zenteren opzebauen.

A béide Centres de soinsen, déi zougemaach hunn, ware ronn 660 Leit am Asaz. 200 waren Fräiwëlleger, 325 koumen aus dem Gesondheetssecteur, 90 Dokteren a 47 Externer goufen gezielt.

D’Leit hätte sech spontan gemellt oder hu sech iwwert d'Plattform GovJobs fir eng Plaz ageschriwwen. Solidaritéit, fir an dëser Kris eng Hand mat unzepaken, war grouss.

Et géif een awer weiderhin d’Zuelen am A behalen an am Fall vun enger 2. Well wier ee prett, en CSA bannent kierzester Zäit nees opzebauen.

De Sébasten Français ass awer frou, dass um Freideg zwee CSAe konnten zougemaach ginn, wat beweise géif, dass een d'Pandemie an de Grëff kritt.

Haut maachen d’CSA Ettelbréck a Grevenmacher hier Dieren zou: d’Aarbecht vun dene leschte Wochen dréit hier Friichten! E grousse merci all de Leit, déi matgehollëf a vollen Asaatz gewisen hunn❣️ pic.twitter.com/SCC4yhVbL5 — Paulette Lenert (@LenertPaulette) May 29, 2020

Hei dat offiziellt Schreiwes

Fermeture des CSA d'Ettelbruck et de Grevenmacher (29.05.2020)

Communiqué par: ministère de la Santé

Dans le contexte de la stratégie de déconfinement du gouvernement luxembourgeois, les centres de soins avancés d'Ettelbruck et de Grevenmacher ferment leurs portes le vendredi 29 mai 2020 (fermeture du CSA de Grevenmacher à 12 heures et fermeture du CSA d'Ettelbrück à 18 heures).

Les patients avec des symptômes COVID-19 pourront se présenter aux centres de soins avancés à la LuxExpo et à la Rockhal à Esch-sur-Alzette, ouverts tous les jours entre 10 heures et 18 heures, ou bien contacter leur médecin via téléconsultation. En cas d'urgence, ils peuvent se rendre aux services d'urgences des hôpitaux.