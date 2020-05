An enger Pressekonferenz hunn d'Ministeren Turmes an Dieschbourg en éischten Deel vun der Campagne "Clever wunnen" presentéiert.

„Et war nach ni sou attraktiv, säin Haus energetesch ze renovéieren an ze sanéieren.“ Dat huet den Energieminister Claude Turmes an d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg e Freideg de Mëtteg op enger Pressekonferenz betount, bei där si d’Campagne „Clever wunnen“ presentéiert hunn.

Bis den 31. Mäerz 2021 kënnen d’Leit vu verschiddenen Aide fir d’Renovéierung an d’Sanéierung vun hirer Wunneng profitéieren. Ënnert anerem gi 50 Prozent op déi existent Primme bei der Energieberodung geluecht, wat bis zu 3.300 Euro kéinten ausmaachen, a 50 Prozent méi bei der Sanéierung, wat bis zu 30.000 Euro un Hëllefe kéint duerstellen. D'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg nennt e Beispill:



Wann eng Famill hei a Lëtzebuerg mat engem Haus vun 150 Metercarré géing hiert ganzt d'Haus komplett sanéieren, also Façade, Fënsteren, d'Dall mécht an och nach hir Masuttsheizung duerch eng Wäermepompel ersetzt, da kéim ee mat deem Pak, dee d'Regierung proposéiert, op eng Aide financière vun iwwer 65.000 Euro.



Och beim Heize soll op Nohaltegkeet gesat ginn an dofir gëtt et och do e Plus vun 25 Prozent bei den Aiden.

D'Ministesch huet betount, datt een awer net de komplette Package muss huelen, mä een och vun eenzele Mesurë profitéiere kann.



An dat gëllt souwuel fir al Haiser, déi nach guer net renovéiert sinn, wou vläicht nach eng Masuttsheizung dran ass, mä och fir déi schonn isoléiert Haiser, wou awer vläicht nach op fossil Energien oder Gas gesat gëtt.

D’Campagne hätt als Zil, datt d’Bierger gesond an nohalteg sanéierten Haiser liewen an een doduerch en effiziente Klimaschutz mécht, hu béid Ministeren ënnerstrach.

Den Energieminister Claude Turmes huet betount, datt d'Campagne awer och de lokalen Handwierker ze gutt komme soll.



Hinen an engem schwéiere Moment ënnert d'Äerm gräifen an hinnen hëllefen, méi Heizungen ze ersetzen, wéi déi lescht Joren a méi Haiser ze renovéieren. Mir hunn an deem Secteur 90.000 Leit schaffen, 7.000 Betriber. An ech hoffen, datt mer duerch déi Moossnamen, déi mer op de Wee bréngen, och e wesentleche Bäitrag maachen, fir hinnen ze hëllefen.

All d’Informatioune fënnt een ënnert myenergy.lu an d’Demande kann ee bei myguichet.lu maachen.

Présentation de la première partie «Clever Wunnen» du paquet «Gréng Relance fir Lëtzebuerg – E Plus fir d'Klima, d'Handwierk an d'Bierger» (29.05.2020)

Lors d'une conférence de presse en ce jour du 29 mai 2020, la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg, et le ministre de l'Énergie, Claude Turmes, ont présenté la première partie «Clever Wunnen» du nouveau paquet d'aides financières «Gréng Relance fir Lëtzebuerg – E Plus fir d'Klima, d'Handwierk an d'Bierger».

D'autres aides financières du paquet «Gréng Relance» dans les domaines de la mobilité, de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de la protection de l'environnement seront présentées dans les semaines à venir.

Rallier le combat des crises économique et climatique

Le gouvernement vient d'envoyer son Plan national en matière d'énergie et de climat (PNEC) à la Commission européenne.

Le plan décrit les politiques et mesures permettant d'atteindre les objectifs nationaux ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (-55%), d'énergies renouvelables (25%) et d'efficacité énergétique (de 40 à 44%) à l'horizon 2030.

Il constitue dès lors la feuille de route officielle qui sera mise en pratique par l'adoption de règlements, de programmes et de projets dans les domaines spécifiques entre 2020 et 2030:

• Pour la période 2020-2021, certaines mesures du PNEC, baptisées «Gréng Relance fir Lëtzebuerg», ont été renforcées de manière significative et à courte durée. Dans le cadre du programme de relance économique « Neistart Lëtzebuerg», elles soutiendront les citoyens et l'artisanat local et permettront de renforcer le lien entre le développement économique du pays d'une part, et la politique climatique et énergétique d'autre part.

• Pour la période 2021-2030, la version finale du PNEC a été adopté par le gouvernement en conseil en sa séance du 20 mai 2020. Au préalable, un projet du PNEC avait été soumis à une consultation publique du 12 février au 29 mars 2020 inclus. Dans le cadre de la consultation publique précitée, 328 citoyennes et citoyens ont fait parvenir des commentaires et propositions. S'y ajoutent 30 acteurs et groupements institutionnels de la société civile organisée, ainsi que des organisations patronales et salariales qui ont soumis un avis.

La grande majorité des intéressés ont salué le niveau d'ambition général du PNEC. Dans les commentaires et propositions plus détaillées, les citoyens et groupements se sont principalement référés à des questions de mise en œuvre du PNEC. Dans la mesure du possible, des adaptations au PNEC ont par la suite été réalisées et le conseil de gouvernement a retenu de tenir compte des commentaires et propositions lors de l'élaboration des règlements, programmes et projets dans les domaines spécifiques du PNEC entre 2020 et 2030.

Détail des aides financières «Clever Wunnen»:

1. Une rénovation énergétique plus attractive que jamais

La majoration de 50% s'applique aux subventions accordées pour:

• l'assainissement des différents éléments de construction de l'enveloppe thermique du bâtiment ainsi que pour la mise en place de la ventilation mécanique contrôlée;

• le conseil en énergie à la base de tout projet de rénovation énergétique.

2. Un bonus de remplacement exceptionnel (Masutt-Ersatzprogramm)

Un bonus supplémentaire s'applique aux aides de base dans les cas d'un remplacement d'une chaudière existante alimentée en combustible fossile par une chaudière à bois, ou par une pompe à chaleur géothermique ou un raccordement à un réseau de chaleur.

Jusque 81% des coûts pour le remplacement d'une pompe à chaleur seront remboursées et jusque 65% des coûts d'une chaudière à bois.

3. Un coup de pouce pour le chauffage à l'énergie renouvelable

La majoration de 25% s'applique aux subventions (taux de subventionnement / montants maxima) accordées pour:

• les installations solaires thermiques;

• les pompes à chaleur;

• les chaudières à bois;

• les raccordements à un réseau de chaleur.

Quelle éligibilité pour quelle aide financière?

De manière générale, les nouvelles primes «Clever Wunnen» seront valables pour la durée du programme de relance économique national «Neistart Lëtzebuerg», à savoir du 20 avril 2020 (jour de la reprise des chantiers) jusqu'à la fin du 1er trimestre 2021, sous réserve de la finalisation des procédures législative et réglementaire.

Comment introduire sa demande d'aide financière?

Toutes les informations sur les aides financières sont disponibles sur le site www.myenergy.lu. Les conseillers de myenergy sont aussi disponible par hotline au 8002 11 90.

La demande d'aide financière se fait via www.guichet.lu et sera ensuite traité par l'Administration de l'environnement.

Il reste à noter que le prêt climatique à taux réduit et le prêt climatique à taux 0% sont toujours disponibles pour toute personne désirant faire une rénovation énergétique.