Neierdéngs kann een op guichet.lu e Rendezvous huele fir seng Identitéitskaart am Büro op der Nummer 11 an der Ënneschtgaass unzefroen a sichen ze goen.

Dat schreift de staatlechen Informatikcenter CTIE um Freiden. Och d'Online-Bezuelen ass iwwert dëse Site méiglech. Et bréicht een dofir och kee Luxtrust-Produit.

Et ass och méiglech fir sech iwwert guichet.lu en elektronesche Rendezvous fir e neie Führerschäin ze huelen - esouwuel de Führerschäin grad wéi och d'Carte d'Identité mussen net an engem Noutfall nei gefrot ginn, mee kënnen zu all Ament erneiert ginn.

Wärend dem Etat de crise, dee bis de 24. Juni dauert, ginn automatesch d'Gültegkeet vun de Carte d'Identitéen ëm 3 Méint verlängert - dëst gëllt fir Piècen, déi u sech nom 1. Mäerz ofgelaf wiere respektiv wann Ee wärend dem état de crise an eng aner Gemeng geplënnert ass.

Et sief awer geroden, datt all Resident seng Carte d'Identité soll erneiere loossen sou bak se ofgelaf ass, oder wann ee wëll an d'Ausland reesen.

Schreiwes vum CTIE

Dans le cadre des mesures liées à la stratégie de déconfinement du gouvernement, le Centre des technologies de l’information de l’État a digitalisé une autre étape de la procédure pour demander une carte d’identité. Tous les citoyens qui désirent demander ou récupérer une carte d’identité auprès du service «Demandes de cartes d’identité» (Guichet.lu accueil – 11, rue Notre Dame) peuvent désormais prendre rendez-vous via la plateforme MyGuichet.lu. Le nouveau service en ligne, qui permet de choisir les dates et heures de son rendez-vous parmi les créneaux sélectionnés, est accessible, tout comme le paiement en ligne de la carte d’identité, 24h/7j sans produit LuxTrust.

La prise de rendez-vous ne permet non seulement de garantir une mise en œuvre optimale de toutes les mesures de sécurité et d’hygiène dans le cadre de la crise sanitaire, mais facilitera, au-delà de la phase de déconfinement, aux résidents et non-résidents luxembourgeois la planification de leur déplacement pour la demande d’une carte d’identité auprès du Guichet.lu accueil. Chaque non-résident luxembourgeois qui désire demander une carte d’identité luxembourgeoise doit se déplacer soit à la mission diplomatique ou consulaire luxembourgeoise dans son pays de résidence soit auprès de Guichet.lu accueil. Les résidents, de leur côté, peuvent s’adresser soit à leur commune de résidence, soit aussi après du Guichet.lu accueil (n’importe leur commune de résidence).

La prise de rendez-vous électronique est aussi disponible pour toutes les démarches liées au permis de conduire qui peuvent être introduites auprès de Guichet.lu accueil.

Le CTIE rappelle aussi que le Guichet.lu accueil fonctionne à nouveau selon les heures d’ouverture normales, c’est-à-dire de 8 h 30 à 16 h 30 y inclus sur les temps de midi et que les demandes de cartes d’identité et de permis de conduire ne sont plus limitées aux uniques cas d’urgence. Toute personne ayant besoin d’une carte d’identité ou voulant renouveler, échanger ou transcrire son permis de conduire ou en demander un duplicata pourra s’adresser au Guichet.lu accueil pour une prise de rendez-vous.Pendant la phase de déconfinement, le port du masque lors du rendez-vous est obligatoire.

N.B: La loi du 20 mai 2020 prolonge la validité de certaines cartes d'identité de 3 mois après la fin de l’état de crise qui est actuellement fixé au 24 juin 2020. Les cartes d’identité suivantes émises à des ressortissants luxembourgeois sont concernées:

celles qui viennent à échéance après le 1 er mars 2020;

mars 2020; celles dont le détenteur déménage/a déménagé dans une autre commune pendant l’état de crise.

Il est cependant recommandé à tous les détenteurs d’une carte d’identité présentant une date de validité dépassée et qui doivent se déplacer à l’étranger de demander une nouvelle carte d’identité avant leur déplacement.

Liens utiles:

www.eid.lu

www.guichet.lu