De groussen Ustuerm op d'Gastronomie zu Lëtzebuerg bléift aus. Et war och kee schlechte Start, esou Restaurateuren.

D'Leit géife sech lues awer sécher zerécktrauen. Wéinst dem gudde Wieder wieren Terrasse virun allem ganz beléift.

Et sinn déi leschte Preparatiounen, virun datt et offiziell nees um Briddel lassgeet. Nervositéit ass an der Loft, well d'Restriktioune si streng. Reservéiert muss een net hunn, ma d'Mask ass Flicht. Um Dësch dierf ee se awer ausdoen. Maximal 4 Persounen dierfe beienee sëtzen, wa se net aus dem nämmlechte Stot sinn. An ëmmer annerhallwe Meter Plaz tëscht den Dëscher. An der Briddeler Stuff war e Freideg en Dag tëschent hoffen a baangen.

Steve Pfeiffer: „Mir sëtzen an engem Boot tëscht deenen 2. Mir hoffen, datt et séier ugeet. Mä et weess een net, wat draus gëtt. D'Leit hu sech vläicht nei orientéiert mat hire Gewunnechten, datt se léiwer Doheem iessen. Mir wäerte gesinn. Dat klappt. Dat klappt sécher schonn.“

De Stock u frësche Produite gouf dëser Deeg awer limitéiert. D'Frigoe sinn zu engem Drëttel voll gefëllt.

Steve Pfeiffer: „Mir sinn der Meenung, datt mer da léiwer eppes net do hunn, ewéi datt mer Saache mussen ewechgeheien. Dann ass et besser, mir hunn d'Kaart e bësse reduzéiert. D'Stocke sinn do a mir hu jo eng grouss Kaart, do fënnt een da séier och nach eppes aneres, wann eppes feelt.“

Eng ongewinnte Situatioun, och fir d'Gäscht um Stammdësch. De Groussdeel konnt et kaum ofwaarden, endlech nees d'Atmosphär an der Stuff mat Frënn ze genéissen.

E Stammclient: „Mir hunn direkt mateneen telefonéiert: Hei, wéi ass et? Jo, komm mir 2 ginn. Mir waren direkt d'Accord. Do war et séier gaangen.“

Eriwwer op Stroossen, bei eng Brasserie mat Restaurant. Eng beléifte Plaz, besonnesch an der Mëttesstonn. Mam éischte Bilan dës Freideg war een am Restaurant Lion d'Or ganz zefridden.

Jérémmy Parjouet: „On n'a pas rempli, mais on a fait une 30 couverts, ce qui correspondent avec les «à emporter» à la moitié de la capacité qu'on a normalement. Pour une reprise, ce n'est quand même pas mal.“

Et war déi éischte Kéier an iwwer 5 Joer, datt kee Client ouni Reservatioun de Restaurant besicht huet. An awer war d'Virfreed beim Personal grouss.

Jérémmy Parjouet: „Justement, ils avaient envie de retourner. Ça leur a manqué de travailler. Restez à la maison c'est bien joli pour 2 semaines, mais après ils ont besoin de ça. Moi et mon équipe avait besoin de travailler. Et ça fait plaisir.“

Op an der frëscher Loft op der Terrass oder gemittlech bannen um Mëttesdësch, et schmaacht no ville Woche vum selwer kachen, bestëmmt extra gutt.