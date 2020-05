Matten am État de crise restrukturéiert de Satellitten-Operateur SES seng europäesch Aktivitéiten.

D'SES mécht d'Büroen ënnert anerem zu Bréissel, London, Warschau an Zürech zou. Leit, déi do schaffen, kréien offréiert, ënnert anerem zu Lëtzebuerg, Kiew, Stockholm an Den Haag ze schaffen, wou d'Aktivitéite vum Grupp zesummegeluecht ginn.

Wéi et an engem offizielle Schreiwes heescht, missten duerfir och bis zu 15% vum globale Staff ofgebaut ginn. Dat betrëfft och Salariéen, déi am Siège zu Betzder schaffen, duerfir wier de Patron SES och a Gespréicher mat de Gewerkschaften, fir e Sozialplang fir dës Leit ze verhandelen.

Den Ofbau- a Restrukturéierungs-Plang huet d'SES "Simplify an Amplify" also "Vereinfachen a Verstäerken" iwwerschriwwen.

Weltwäit schaffen eng ronn 2.000 Leit fir d'SES, hei am Land sinn et der ronn 500. Vum Ofbau kéinten also bis zu 300 Salariéë betraff sinn.

SES seet am eegene Schreiwes, datt een 8.300 Chaînë via eng ronn 70 Satellitte generéiert an domat 367 Millioune Stéit potentiell areecht.

1985 gouf de Lëtzebuerger Pionéier an der Satellitte-Kommunikatioun gegrënnt. Haaptaktionäre sinn d'Spuerkeess an d'SNCI. Ee vun de grousse Clientë vun der SES ass ënnert anerem d'US-Arméi.

PDF: Schreiwes SES