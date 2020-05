Lëtzebuerger Awunner dierfe vun e Samschdeg un nees an d'Belsch fueren, fir d'Famill ze besichen oder akafen ze goen.

Dat gëllt fir Iesswueren, mä och fir aner Produiten. D'Police vun Arel huet eis dat e Samschdeg am fréien Nomëtten op Nofro hi confirméiert.

E Samschdeg de Moien hate Policekontrollen op belscher Säit nach emol fir Konfusioun gesuergt. Eng Nolauschterin hat sech zum Beispill bei RTL gemellt, well si vun der belscher Police nees ëmgedréint gouf. An Tëschenzäit wär elo en Arrêt vun der belscher Regierung an de Policebüroen ukomm. All d'Dispositiffen, fir d'Grenz zu Lëtzebuerg ze kontrolléieren, wären opgehuewen, esou heescht et aus dem Areler Policebüro.

Och zum Thema Transit gëtt et ënnerschiddlech respektiv nuancéiert Aussoen. De Lëtzebuerger Ausseminister präziséiert eis géintiwwer op en Neits, dass den Transit sengen Informatiounen no offiziell net erlaabt ass. Mir hunn och bei der belscher Ambassade nogefrot: et dierf een duerch d'Belsch fueren, fir an en anert Land ze kommen, wann een e gudde Grond huet, zum Beispill, fir sengen Etüden nozegoen. Eng zweet Residenz oder eng Reservatioun an engem Hotel an Holland zum Beispill géifen als gudde Grond net duergoen.

De Jean Asselborn huet annoncéiert, dass hien d'nächst Woch eng Entrevue mam belschen Ausseminister Goffin huet. Do wäert et och drëms goen, fir Kloerheet iwwer d'Situatioun op der belscher Grenz ze schafen.

