E Freideg war et nieft der Reouverture vun de Restauranten och déi vun de Caféen zu Lëtzebuerg.

De Béier, Wäin oder Cocktail op der Terrasse, ouni Iessen awer, ass zanter e leschte Mëttwoch dat deeglecht Geschäft fir de Gerant Thomas Dos Santos a seng Ekipp vum Ratelach zu Esch. Zanter gutt 4 Joer existéiert de Café op der Lëtzebuerger Strooss. D'Sonn laacht, et gëllen awer streng Reegele fir de Bannen- a Bausseberäich.

Thomas Dos Santos, Café Ratelach: „Il y a un accueil. Il y a un panneau qui indique d'attendre jusqu'à ce que s'occupe de vous. Nous on a prévu un certain nombre de place qui reste facile à gérer. On n'est pas là pour régénérer un chiffre pour dire qu'on va rattraper le retard qu'on a perdu avant. Non, le but c'est d'apporter une offre culturelle qui est aussi un lieu de détente pour que les gens puissent revenir à ce qu'ils avaient avant."

E Luxus par Rapport zu villen aneren Institutiounen, dat och wéinst der Connectioun mat der Kulturfabrik. De Bilan iwwert déi lescht Deeg war e positiven, duerch d'Terrass natierlech. Ma et hofft een awer, datt d'Leit sech och bei schlechtem Wieder nees eran trauen.

Thomas Dos Santos: „Je souhaite, impérativement, que les gens viennent à l'intérieur, sachant que nous avons prévu une modification de l'installation à l'intérieur qui permet d'avoir encore plus de distance par rapport à avant."



Ganz anescht ass d'Situatioun zu Diddeleng. Och hei wierkt et bannenan ewéi ausgestuerwen. D'Terrass awer ass gutt besicht.

Ben Frings, Café Why Not: „Mam gudde Wieder ass et bal en Automatismus. Et geet een op d'Terrass, et fillt ee sech e bësse méi sécher an der frëscher Loft. Mir hunn haut och fir déi éischte Kéier heibannen opgemaach. A vu datt d'Terrass komplett voll war, hate mer och 2 Dëscher heibannen. Dat huet awer och ganz normal an natierlech gewierkt."



Déi nei Normalitéit vun där d'Politiker gäre schwätzen, ass fir de Café-Secteur eng Statioun um Wee fir zeréck an d'Normalitéit. Eng mat Verloscht.

Ben Frings: „Eis Terrass leeft gutt, d'Wieder ass gutt, dat spillt eis den Ament immens an d'Kaarten. Wann d'Wieder schlecht wier, wieren d'Leit nëmmen heibannen. Hei hunn ech ganz vill Plaze verluer. De ganze Comptoire ass fort. Ech hu missen 2 Dëscher opginn an all déi Leit, déi normalerweis heibanne stinn."



Besonnesch déi streng reglementéiert Ëffnungszäite wieren e Problem fir den Traditiounscafé zu Diddeleng.

An och wie plangt, um sonnege, verlängerte, Weekend, amplaz vum Café léiwer am Park um Béierchen oder Wäin ze lëpsen, fir dee gëllen déi bekannten Ofstands-, Hygiènes- a Rassemblementsreegele weider.