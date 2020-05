No ronn 2 Méint duerften d'Jugendherbergen zu Lëtzebuerg hir Dieren nees opmaachen.

Vill vun eis schwäermen nach haut vun de Schoulausflich a Vakanzen an der Jugendherberg. Vill nei Erfarungen, déi an Zukunft dierften dobäi kommen, elo, wou och d'Aubergen zu Lëtzebuerg nees hir Dieren opgemaach hunn. De groussen Undrang war et awer nach net.

No knapp 2 Méint hunn de Peter Hengel a seng Ekipp nees dierfe Clienten empfänken. Dofir huet uerdentlech missen ëmstrukturéiert ginn.

Peter Hengel, Direkter Youth Hostels Luxembourg: „Mir hunn eis Kummeren ugepasst. Eenzelgäscht schlofen den Ament eleng an hirer Kummer. Eng Famill kritt e Familljenzëmmer. Wann eng Grupp bei eis kënnt, däerfen 2 Leit aus deem Grupp an enger Kummer schlofen. Mir hunn an eise Restauranten d'Mesuren ugepasst, Dëscher op Ofstand geréckelt. "

Am Youth Hostel an der Stad sinn et normalerweis ëm déi 50.000 Visiteuren d'Joer. Vun de sëllege Better dierf just nach e Brochdeel beluecht ginn. E Groussdeel vun den Zëmmeren huet glécklecherweis och en eegent Buedzëmmer an Toilette.

Peter Hengel: „An deenen Haiser, wou da Gemeinschaftsdusche sinn, hu mer eis decidéiert, datt all Dusch eng Nummer kritt, déi dem Zëmmer entsprécht. Dann hunn d'Leit souzesoen hir eegen Dusch, déi dann och duerno gebotzt gëtt, bis datt den nächste Client kënnt."

D'Raim fir d'Communautéit a Spillplazen hu missen zougemaach ginn. Wéinst den Hygiènesmesuren hätten dës Raim soss no all Gaascht nees frësch desinfizéiert misse ginn. Och wann d'Oplage streng sinn, hu schonn e puer Gäscht hire Wee an d'Auberge fonnt.

Peter Hengel: „Et leeft natierlech ganz lues un. Mir si frou, datt e Freidegowend direkt 13 Leit hei an der Stater Auberge geschlof hunn. Mir si ganz frou, datt déi dovu profitéiert hunn, direkt den éischten Dag ze kommen. Mä natierlech erhoffe mer eis elo an den nächste Wochen erëm méi Leit, déi bei eis schlofe kommen."

Och um Animatiounsprogramm gouf déi lescht 2 Méint geschafft. Fir weider lokal Touristen unzezéien, ginn zu Lëlz Kayak a Kanu-Touren a nei guidéiert Wander-Touren am Mëllerdall ugebueden.

D'Herbergen an der Stad, Lëlz, Huelmes, a villen anere Plazen am Land wieren ëm dës Zäit normalerweis quasi ausgebucht. Et hätt een awer bis elo scho 60.000 Clientë fir dëst Joer verluer. Déi streng Reegele bleiwen eng Laascht.

Peter Hengel: „Ech denke schonn, datt ganz vill Leit sech Gedanke maachen an et sech 2 mol iwwerleeën, ob se iergendwou an d'Vakanz fueren. Dofir fannen ech et ëmsou méi wichteg, de Message un d'Leit ze bréngen, datt mer och hei am Land Strukturen hunn, wou ee kann e Sejour genéissen. Ouni grouss a wäit fortzefueren."

Et hofft een, datt trotz de villen Aschränkungen d'Leit hir Vakanz genéisse kënnen. An den nächste Woche gëtt sech op d'mannst emol e gréisseren Zoulaf vu Lëtzebuerger a Grenztouristen erwaart.