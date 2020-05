Zënter dem 20. Mee gëllen nei Recommandatiounen, wat den Ëmgang vun den Alters- a Fleegeheemer mam Coronavirus ugeet.

Bis dohinner war all Kontakt tëscht Residenten an hire Familljemembere verbueden, fir d'Infektiounsgefor ze minimiséieren. Viru gutt 10 Deeg huet d'Familljeministesch du méi labber Reegelen annoncéiert. Déi gëlle wuel an der Theorie, mä an der Praxis wier dat alles net vun haut op muer ze realiséieren, monéiert de Generaldirekter vu Servior. Net einfach dohi kommen, onbedéngt am Haus uruffen, éier een eng Persoun wëll besiche goen an onbedéngt Versteesdemech hunn, am Fall, wou dee Responsabelen net direkt gréng Luucht ka gi fir eng Visitt, erkläert den Alain Dichter. Hir Aufgab wier et nämlech och, déi méi schwaach Leit an hiren Infrastrukturen ze schützen.

Extrait Servior-Generaldirekter

Am Laf vun dëser Woch wieren d'Servior-Strukturen awer no a no prett, fir déi nei Mesurë vum Deconfinement kënnen an d'Praxis ëmzesetzen, sou de Servior-Generaldirekter:

"Dat Ganzt ass eng Gratwanderung. Mir hunn an eisen Haiser och Leit, déi vill krank sinn a net eraus dierfen, an déi musse mir schützen. Mir enregistréieren, wien eraus geet, dono mussen déi Leit heibannen och Masken undoen."

Masken Wéini a wou soll een e Mondschutz unhunn?

Versteesdemech vun de Familljen ass gewënscht:

"Op där anerer Säit...Famillje mussen awer och verstoen, dass mir dat hei mussen organiséieren, och wann haut gesot gëtt: dat dote kann elo erëm gemaach ginn, dann ass et net esou, dass dat vum Dag drop erëm funktionéiert! Well mir mussen dat Ganzt upassen un d'Infrastrukturen, eis Mataarbechter an den Typ vu Client. Mir musse si d'selwecht kënnen encadréieren an d'Sécherheetsmesurë kënnen anhalen... an dat kascht Zäit!"

Versteesdemech gefrot Et brauch seng Zäit, fir d'Sécherheetsmesuren z'organiséieren.

Et géing een alles versichen, fir Sécherheet ze garantéieren:

"Mir verstinn, dass dat schwiereg ass, mä mir bieden, dass d'Familljen dat verstinn, mir schaffen drun a bei eis ass et an de nächsten Deeg fir all eis Haiser esou, dass d'Leit nees dierfe vum Site erof, wa se d'Gestes barrières an d'Hygiène-Konditioune kënne respektéieren... Dat ass wichteg fir eis, well soss d'Sécherheet vun de Leit, déi mer um Site hunn, net wäert funktionéieren."

Sécherheet geet vir D'Respektéiere vun de Gestes barrières ass wichteg.

Familljemembere krute Courrier mat Reegele vu jeeweilegen Haiser, déi individuell Reegelen hunn:

"Bei eis ass et esou, dass all Famill e Bréif krut, wéi et an all eenzelem Haus funktionéiert a vu wéini u wat méiglech ass. Do sinn Haiser dobäi, déi dans l'immédiat méi méiglech kënne maachen ewéi anerer. Mä t'ass esou, dass an der nächster Woch de Gros vun den Haiser déi nei Mesurë kann ëmsetzen, dass d'Leit de Site kënne verloossen oder dass ee sech am Park ka gesinn. Do, wou dat méiglech ass. Am beschten uruffen op de Site."

D'lescht Wuert huet awer ëmmer de Responsabel vum Haus.

"Dofir sollen d'Leit am Virfeld uruffen. Wichteg ass, dass d'Reegelen agehale ginn. Den Direkter vum Haus ass awer deen, deen um Enn decidéiert, wat méiglech ass, an dat gëtt natierlech da mat der Famill diskutéiert, datt dat ze verstoen ass."