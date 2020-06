De staatleche Wiederdéngscht (ASTA) huet eng Wieder-Analys vun der Period vum 1. Mäerz bis den 31. Mee publizéiert.

Doran ass ze liesen, dass d'Fréijoer 2020 ze dréche war. An dat hat en negativen Impakt op d'Landwirtschaft. Dat ass de Constat vum nationale Wiederdéngscht, deen e Méindeg seng annuell Wieder-Analys verëffentlecht huet.

Déi lescht Méint wiere ronn ee Grad ze waarm gewiescht a wesentlech méi dréchen, wéi d'Referenzperiod. Verglach gëtt mat der Moyenne tëscht 1981 an 2010.

Tëscht Enn Mäerz an Enn Abrëll hätt et iwwerhaapt net gereent. Ausserdeem hätt de Frascht kuerz no Ouschtere fir vereenzelt Schied beim Uebst gesuergt. Iwwerhaapt wier den Zoustand vun de landwirtschaftleche Kulturen net esou, wéi e sollt sinn, esou d'Observatioun vum Rapport. Rieds geet iwwerdeems vun engem beonrouegende Waassermanktem.

D'Situatioun uechter Europa wier op ville Plazen eng ganz änlech. Déi europäesch Kommissioun geet dowéinst elo schonn dovun aus, dass d'Recolte dëst Joer méi kleng ausfält wéi zejoert.

Communiqué

ASTA-Wetteranalyse: Überdurchschnittlich warmes und trockenes Frühjahr beunruhigt Landwirtschaft (1.6.2020)

Communiqué par: ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

Zum Abschluss des meteorologischen Frühjahrs veröffentlicht der staatliche Wetterdienst der ASTA (Administration des services techniques de l'agriculture) des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung seine Analyse des Wetters (1. März – 31. Mai 2020) und der Konsequenzen für die Landwirtschaft.

Im Anhang finden Sie die Pressemitteilung "Überdurchschnittlich warmes und trockenes Frühjahr beunruhigt Landwirtschaft".