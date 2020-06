Géint 10 Auer moies goufen d'Pompjeeë geruff, fir e Sickerbrand ze läschen, dee entstane war, wéi Leit e Feier gemaach hunn, fir ze grillen.

De Brand war séier geläscht, ma d'Grillfrënn hate wuel eng ganz Partie Dreck leie gelooss, wat d'Police dunn och notéiert huet.

Am Lokale mellt d'Police en Accident e Sonndeg den Owend an der Géigend vun der Giewelsmillen. De Chauffer huet erkläert, dass hien engem anere Gefier hätt missen auswäichen an dowéinst den Accident hat. Well den Alkoholtest beim Mann positiv war, war hie säi Permis dann och lass.