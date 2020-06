Viru genee 20 Joer war zu Waasserbëlleg eng Geiselnam an enger Crèche. 28 Stonnen huet et gedauert, bis all d'Kanner an d'Personal nees fräi waren.

Et war ee vun de spektakuläersten an dramateschste Kriminalfäll zu Lëtzebuerg. Den Neji Bejaoui hat den 31. Mee Kanner an Erzéier an enger Crèche als Geisel geholl. 28 Stonnen huet et gedauert, bis d'Police den Täter duerch e Schoss immobiliséiert huet. De Geiselnehmer krut um Enn 22 Joer Prisong, dovu 4 op Sursis.