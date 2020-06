Den Dag, op deem sech alles ëm de giele Strauch dréint, deen ëm dës Zäit op den Éisleker Koppe blitt. Ma och zu Wolz bleiwen d'Stroossen dëst Joer eidel.

Et waren impressionnant Biller déi lescht Joren, mat allkéiers 10.000 Leit, déi sech an der Ardenne-Stad versammelt hunn, fir déi beléifte giel Bléi ze feieren. E Méindeg war d'Situatioun op genee der selwechter Plaz eng ganz aner. Ersat goufen d'Leit duerch deen een oder aner Auto, deen emol Moie soe koum. "Päischte war e Weekend, wann een Hoteller gekuckt huet, déi ware voll. Campinger ware gutt beluecht. Dat spiert een alles. Ëm dës Zäit wieren déi éischt Leit elo duerch d'Stroosse gaangen. Och al Wëlzer, déi aus dem Süden oder der Stad eropkommen, déi dat Ganzt da bëssen als Konveniat geholl hunn, feieren hei gäre mat. Déi hu sech dat nach ni huele gelooss, fir heihinner ze kommen. Dat vermësst ee ganz kloer.", erkläert de Wëlzer Buergermeeschter Fränk Arndt.

Besonnesch bei deem sonnege Wieder. D'Gënzefest ass eent vun de gréisste Volleksfester am Grand-Duché, dat och vill Leit aus dem Ausland unzitt.

Ganz ofgesot gouf d'Fest net, an enger Kollaboratioun mat der Nuit des Lampions wëll een den 19. September awer nach eng Kéier derwidder goen. Ob dat klappt, steet nach op.

"Wëssentlech ka keen eis haut soen, wat ass. Ma mir wäerten awer virun der grousser Vakanz, de 15. Juli, eng Decisioun mussen huelen. Ob mer dru festhalen oder dat awer ganz ofsoen.", esou nach de Fränk Arndt.

D'Virfreed fir d'Preparatiounen zu Wolz ass awer scho grouss.

"Do muss een ëmmer domadder rechnen, datt een annerhallwe Mount intensiv dru schafft. Et war elo mat Zäite matgedeelt ginn, datt d'Fest ofgesot gouf. Elo waarde mer op nei Consignë fir September. Ech hoffen, datt d'Regierung nach weider Etappen am Deconfinement bekannt gëtt, datt mer wëssen, wéini mer kënne mat de Planunge fir de Won ufänken.", erzielt eis de Michael Schenk, de President vum FC Wolz 71.

D'Gënzefest wier schliisslech d'Fest vun der Hoffnung a Freed am Liewen. Esou den alleréischten Organisateur Tony Mander 1949.