Eng méiglech zweet Well vu Sars-CoV-2-Infektiounen zu Lëtzebuerg ka verhënnert ginn. D'Zuelen hätte sech an de leschten Deeg ganz positiv entwéckelt an d'Simulatioune vu Research Luxembourg wiere villverspriechend.

Et misst awer weiderhin e kollektiven Effort gemaach ginn, esou den Alexander Skupin, Biophysiker beim Lëtzebuerger Institut fir systemesch Biomedezin am RTL-Podcast Exit! An Elo?

40 Fuerscher aus Lëtzebuerg schaffen den Ament u Simulatiounen, wéi de weidere Verlaf kéint ausgesinn. D'Modelléierunge ginn duerch nei Erkenntnisser ëmmer méi Präzis.

D'Leit hätte sech gutt un déi nei Situatioun ugepasst a géife sech gréisstendeels un d'Reegelen halen, wat eng Erklärung wier, wisou d'Zuel vun Nei-Infizéierten den Ament esou niddereg wier.

Exit! An elo? - Episod 4 - Zweet Well verhënneren

