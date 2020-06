Den Tribunal administratif huet de Recours vum Mann als justifizéiert ugesinn a fonnt, datt den Aarbechtskontrakt net hätt dierfen opgeléist ginn.

De Mann hätt keng Indeminité de procédure zegutt, d'Post misst awer fir d'Fräien opkommen.

Verwaltungsgeriicht / Reportage Eric Ewald

Am Februar 2009 war de Mann vun der Post als Employé mat engem CDD agestallt ginn. E Joer drop gouf dee Kontrakt dunn an e CDI ëmgewandelt. Am Juni 2018 hat sech de Responsabele vum Service, an deem de Mann geschafft huet, un d'Post Direktioun geriicht, fir eng Instruciton disciplinaire géint hien opzemaachen, well de Mann ënnert anerem d'Reegele vum Horaire mobile net respektéiert a sech allgemeng net genuch engagéiert hätt. Den nämmlechte Mount war hie vun der Inspection centrale vun der Post op e Gespréich geruff ginn, fir Stellung zu de Reprochen ze huelen. Zu deem Gespréich koum et am Juli 2018.

E puer Deeg drop hat d'Inspection centrale e Rapport un d'Direktioun geschéckt, an deem stoung, de Mann sollt eng Verwarnung a 27 Aarbechtsstonne gestrach kréien. Am August 2018 hat d'Post hien awer iwwer hir Absicht informéiert, säin Aarbechtskontrakt opzeléisen. De Mann hat e puer Deeg drop Positioun dozou bezunn. D'Post huet knapp annerhallef Woch drop decidéiert, säin Aarbechtskontrakt op den 1. September opzeléisen. Deen nämmlechte Mount hat hie mat engem Schreiwes géint d'Opléise vum Aarbechtskontrakt protestéiert a war am Oktober op d'Verwaltungsgeriicht gaangen.

Deem seng 1. Riichter hale fest, dass de Mann d'Reprochen net kontestéiert hätt. Hien hätt och absichtlech vum Vertrauen abuséiert, dat säi Patron an d'Mataarbechter misst hunn. Säin eidelen Disziplinardossier iwwert déi vill Jore misst awer e positiven Afloss op d'Strof hunn, déi ze sprieche wär. Bal 10 Joer "de bons et loyaux services" stéingen nämlech Faite géintiwwer, déi sech iwwer en Zäitraum vu just 3 Méint erstreckt hätten, an d'Bereie vum Mann wär och als éierlech unzegesinn.

Soudass d'Decisioun, säin Aarbechtskontrakt opzeléisen, als disproportionéiert ze betruechte wär, ënnert anerem well d’Inspection centrale just eng Verwarnung virgeschloen hat. D'Motiver vun der Post wären net gëeegent gewiescht, fir d'Brieche vum Aarbechtskontrakt ze justifizéieren, woubäi et dem Geriicht awer onméiglech wär, dem Mann seng Reintegratioun z'ordonéieren. Et misst ee sech dofir op de Constat limitéieren, dass d'Opléise vum Aarbechtskontrakt hätt sollen ënnerbleiwen.