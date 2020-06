Op Päischtdënschdeg wier normalerweis zu Iechternach eng méi lass gewiescht...

Déi traditionell Sprangprëssessioun, fir d'Héichhale vum helleg Willibrord, gouf op Grond vun der Corona-Pandemie dëst Joer ofgesot. Ganz drop verzichte misst een awer net.

E Päischtdënschdeg ouni d'Unesco-Weltkultur-Ierwen ass sech nëmme schwéier virzestellen. Et ass eng vun den eelsten Traditiounen hei am Land. Eng Traditioun, déi all Joer dausende vu Leit aus dem Grand-Duché an hannert der Grenz ulackelt.

Yves Wengler, Iechternacher Buergermeeschter: „Et ass natierlech de kierchlechen Ursprong, ma et sinn och ganz vill Leit, déi d'Sprangprëssessioun matgemaach hunn, déi awer net onbedéngt gleeweg sinn. Fir d'Stad Iechternach ass et natierlech och en touristeschen a ekonomeschen Aspekt. D'Stad Iechternach ass bekannt wéinst der Sprangprëssessioun."

10. Sprangprëssessioun / Rep. Dany Rasque

Dëst Joer waren et vereenzelt kleng Gruppéierungen, ewéi déi vum Hallus Engel, déi de Wee an déi eelste Stad zu Lëtzebuerg fonnt hunn.

Hallus Engel, Däitsche Pilger: „Ich komme jetzt seit 44 Jahren regelmässig mit meiner Pilger-Gruppe nach Echternach. Durch die Coronapandemie waren wir nun leider gezwungen, alles abzusagen. Doch dann wurde ziemlech schnell klar, dass wir uns als kleinere Gruppe mit ein paar Leuten als Wandergruppe auf den Weg machen."

2 Deeg war een ze Fouss ënnerwee, fir dëst Joer Deel vun der Mass en Dënschdeg de Mueren dierften ze sinn. Eng Mass, déi ouni de grousse Public gefeiert gouf. D'Leit an der Basilika ze limitéieren an d'Prëssessioun ofzesoen, wier awer déi richteg Decisioun gewiescht.

Jean-Claude Hollerich, Lëtzebuerger Kardinol: „Et ass haut sécher en Dag, wou ganz vill Leit mat schwéierem Häerz dorunner denken. Mä et ass gutt, datt d'Prëssessioun ofgesot gouf, well esou e Massenevenement géif sécher virun allem dem Virus hëllefen. An dat wëlle mer net."

Déi al Traditioun, esou de Kardinol, Jean-Claude Hollerich, soll och e Symbol vun der Erneierung sinn. Grad dowéinst géif ee sech freeën, wann et nees an den nächste Méint dierf lassgoen.

Jean-Claude Hollerich, Lëtzebuerger Kardinol: „Elo goufen 3 grouss Prëssessiounen ofgesot. Schlussprëssessioun vun der Oktav, dann d'Fatima an elo Iechternach. An ech mengen, jidderee freet sech schonn drop, wann déi éischt Prëssessiounen nees kënne stattfannen."

Där Meenung ass een och zu Iechternach. Dëst Joer sollt et den 10. Anniversaire vun der Sprangprëssessioun als Unesco-Weltkultur-Ierwe sinn.

Yves Wengler, Iechternacher Buergermeeschter: „Dann ass d'nächst Joer déi 10. Sprangprëssessioun zanter datt mer Deel vun der Unesco sinn. Mir feieren dat dann no. Mir kënnen et leider net änneren. Mir hunn elo versicht, an de soziale Medien déi lescht Joren nach eng Kéier ze dokumentéieren. Dat ass och eis Verantwortung par Rapport zur Unesco."

Alles am digitalen also - dat ass ee jo dëser Deeg gewinnt. D'Sprangprëssessioun ass e wichtegt Evenement fir d'kathoulesch Kierch an der ganzer Regioun. Dofir hofft een och vun däischter Säit, datt et d'nächst Joer nees mat vollem Asaz weider geet.

Sprangprëssessioun Op Päischtdënschdeg huet d'Bech-Berbuerger Musek och a Corona-Zäite fir gutt Stëmmung gesuergt.

En Dënschdeg den Owend op der Tëlee

Op Päischtdënschdeg dréit sech op RTL ZWEE alles ëm d'Sprangprëssessioun. Um 20 Auer leeft en Documentaire aus dem Joer 2009, deen am Virfeld vun der Demande un d'Unesco realiséiert gouf, an deen déi verschidden historesch an zäitgenëssesch Facettë vun der Iechternacher Sprangprëssessioun weist.

Um 20.30 Auer geet et weider mat engem Stëmmungsfilm vun 2019, realiséiert am Optrag vun der Iechternacher Gemeng, deen d'Kulissen an d'Prëssessioun aus den Ae vu Pilger weist.

