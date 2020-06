De Mann hat sech bei der Police gemellt a matgedeelt, dass hie wëlles hat, sech eppes unzedoen.

En Dënschdeg de Moie géint 10.15 Auer koum et zu engem grousse Policeasaz an der Millebaach an der Stad.

E Mann, dee sech d'Liewen huele wollt, huet sech mat enger Pistoul a senger Wunneng verbarrikadéiert, iert e sech bei der Police gemellt huet.

Beamte vun der Stater Police, d'Spezialunitéit, d'Hondsstaffel, e Policehelikopter, sou wéi de Noutdokter an Ambulanze waren am Asaz.

Obwuel d'Police probéiert huet, an engem Gespréich ze vermëttelen, ass de Mann op der Plaz gestuerwen. Keng weider Persoun koum zu Schued.

Am Fall, wou dir selwer, oder een, deen dir kennt, Suicidegedanken huet, fannt dir Hëllef bei Prévention Suicide, bei der SOS Détresse (45 45 45) oder beim Kanner a Jugendtelefon (116 111).