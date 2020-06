Nodeems um Päischtsonndeg zwee Cyclisten aneneegerannt sinn, sicht d'Police vu Miersch no méiglechen Zeien.

Géint 17 Auer war um Päischtsonndeg zu Essen an der Géigend vum Passage fir iwwert d'Schinnen en Accident tëscht zwee Vëlosfuerer. Eng Fra an een ca. 10 Joer aalt Kand sinn dobäi aneneegerannt. Nom Accident ass d'Kand bei säi Papp gefuer, deen net wäit ewech war, an déi zwee si weidergefuer ouni datt de Papp méiglecherweis eppes vum Accident matkrut hat. Zeien, déi op der Plaz waren, hunn de Papp an d'Kand geruff, déi awer méiglecherweis näischt héieren hunn, sou d'Police an engem Schreiwes.

D'Zeien an och de Papp vum Kand solle sech bei der Police vu Miersch mellen, dat entweder ënnert der Telefonsnummer 244901000 oder per Email (police.mersch@police.etat.lu).