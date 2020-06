E Spidol aus dem Confinement eraushuelen an nees ulafe loossen, ass alles anescht wéi einfach.

Déi nei Normalitéit fänkt scho bei der Entrée un am Centre Hospitalier: Hänn desinfizéieren, Mask undoen a Féiwer moossen - dat geet séier, wierkt op den éischte Bléck onkomplizéiert. De Wee zeréck aus dem Confinement ass awer net esou einfach. D'Retarde bei den Operatioune gi progressiv ofgebaut. Beim CHL steet nach ëmmer dat Fieldhospital, dat mat Hëllef vun enger Nato-Agence um Ufank vun der Kris opgeriicht gouf. Wat soll domat geschéien?

Ee weideren Challenge sinn zum Beispill liewensbedreelech Urgencen, bei deene keng Zäit méi ass, e Corona-Test ze maachen. 2 bis 3 Mol den Dag kéim dat vir. En immensen Opwand, och personalméisseg, a besonnesch komplizéiert an der Nuecht. D'Leit kéimen zeréck an d'Klinik, hätte Vertrauen, constatéiert den CHL, awer de Lockdown hätt villen net gutt gedoen. Am Centre Hospitalier gouf festgestallt, datt etlech Leit ze laang gewaart hätten, fir an d'Spidol ze kommen, an datt et elo zu Krankheetsbiller komm wär, déi ee scho laang net méi gesinn hätt, zum Beispill eng "Bauchfellentzündung".

Dem Escher Spidol feelen aktuell och nach ronn 100 Leit Personal, fir de Betrib nees komplett opzehuelen. Leit, déi vulnerabel sinn an duerfir nach net kënne schaffe kommen. Am Chem stoungen iwwerdeems en Dënschdeg de Mëtteg zäitweis d'Leit bis erof an d'Strooss fir eran. Deeler vun der Geriatrie an der Reeducatioun missten dowéinst zoubleiwen. D'Visittekaart vun der neier "Normalitéit" an de Spideeler zu Lëtzebuerg.

A bei all deem gëtt et eng grouss Inconnue: wéi entwéckelt sech de Coronavirus elo beim Deconfinement, wann d'Leit nees an d'Vakanz ginn?