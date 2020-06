Dass Verurteelter an Appell gi wéinst Schuedenersatz, deen an hiren Aen ze héich ausgefall ass, kënnt alt emol vir.

Appell géint Schuedenersatz / Reportage Eric Ewald

Dass Condamnéierter awer Appell maache wéinst Justizfraisen, déi hinnen disproportionéiert schéngen, ass net sou geleefeg: Um Dënschdeg huet sech d'Cour d'appel an der Stad allerdéngs mat sou enger Affär befaasst. Am Juli 2019 waren um Stater Geriicht 7 Männer, deenen am Ganzen 88 Abréch, tëscht Ufank 2014 an Enn 2017, queesch duerch d'Land virgehäit gi waren, zu Prisongsstrofe vun tëscht engem a 6 Joer verurteelt ginn.

Donieft war d'Confiscatioun vun 3 Autoen decidéiert ginn an haten 10 Parties civilen zesumme ronn 96.500 € Schuedenersatz zougesprach kritt.

Fir 3 vun de Männer waren doriwwer eraus eppes méi wéi 25.000 € Frais de justice zesumme komm, fir ë.a. Fangerofdrock- an DNA-Analysen am Verlaf vun der Policeenquête. Domat waren déi 3 Verurteelt net d'Accord a sinn dowéinst eben an Appell gaangen.

Zwee vun hinnen, déi wéinst de Faiten am Prisong sëtzen, sote virun de Riichter, dass si déi Fraisen net bezuele kéinten. Hir Affekoten hunn iwwerdeems drop plädéiert, dass d'Montante sollten erofgesat ginn, well hir Clienten an zweeter Instanz vu verschiddene Faite fräigesprach gi waren. „Mir sinn eis eens driwwer, dass, wann een e Fräisproch krut, näischt ze bezuelen ass“, huet d'Presidentin vum Geriicht dozou bemierkt. Wat d'Affekote berouegt huet.

De Me Veneau, ee vun hinnen, hat sou d'Rechnung gemaach, dass fir säi Mandant amplaz vun den ca 7.700 € aus éischter Instanz an där zweeter nëmmen nach eppes manner wéi 4.000 € zréckzebehale wären. Och de Me Knaff an de Me Says, d'Affekote vun deenen zwee anere Condamnéierten, hu fonnt, dass d'Montante substanziell sollte reduzéiert ginn. A souguer d'Vertriederin vum Parquet général goung dovun aus, dass déi Zomme géifen erofgoen.

D'Urteel an dësem Volet vun der Affär gëtt den 30. Juni gesprach.

Vun den Abréch waren iwwregens Hoteller, Restauranten, Caféen, Butteker, Firmaen a Privathaiser viséiert: Ënnert dem Stréch hat d'Police e finanzielle Schued vu bal 170.000 € ausgemaach.