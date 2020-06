D’Corona-Kris hat och en Impakt op d’Aarbecht vum RBS-Zenter fir Altersfroen. Eng Initiativ vum Familljeministère.

Déi ënnert anerem Formatiounen ubitt fir Leit, déi mat eelere Persoune schaffen. An déi deenen Eelere selwer eng ganz Partie Aktivitéite proposéiert, fir aktiv am Liewen ze bleiwen.

De Kontakt mat de Leit wier net evident gewiescht wärend dem Confinement, wéi den RBS-Direkter Alain Brever en Dënschdeg op RTL Télé Lëtzebuerg erkläert huet. Och net iwwert den digitale Wee, well net all eeler Persoun domadder eens gëtt.

Den Impakt vun der Pandemie op déi Eeler huet den Alain Brever vum Zenter fir Altersfroen esou erlieft: "D’Risikogrupp ass 60 Plus. Dat si ganz verschidde Leit. Déi, déi fit sinn, hu sech natierlech ageengt gefillt, e Verloscht vun Autonomie empfonnt. Anerer hunn et besser opgeholl. Bis zu engem gewësse Punkt. An da muss een och soen, déi Leit, déi an Altersheemer sinn, déi souzesoen agespaart waren, déi eng Zort eegene Krisemanagement duerch hir Liewenserfarung, duerch dee se vläicht besser do mat eens gi si wéi verschidde Jonker."



Den Direkter vum RBS-Zenter fir Altersfroen hofft ënnert anerem, datt déi eeler Generatiounen duerch d’Corona-Kris nees méi an de Fokus vum ëffentlechen Interessi geréckelt sinn.