Um Mëttwoch de Moie géint 7.40 Auer huet op der A13 a Richtung Schengen op der Héicht vum Beetebuerger Kräiz en Auto gebrannt.

Déi riets Spuer war blockéiert. RTL-Informatiounen no ass et hei bei Materialschued bliwwen. Géint 8.45 Auer war d'Feier geläscht, ma déi riets an d'Pannespuer ware weider blockéiert.

© RTL Mobile Reporter / Tun B. © RTL Mobile Reporter / Tun B. © CGDIS © CGDIS © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © CITA

Um 9.20 Auer koum vum CITA d'Meldung, d'Botzaarbechte wieren eriwwer an de Stau géif sech lues awer sécher opléisen.

Op der Plaz waren d'Pompjeeë vun Diddeleng a Käl.