En Samschdeg géint 2.30 Auer sinn an der avenue de la Liberté, op der Héicht vum Haus Nummer 61 e puer Persounen unenee geroden.

Eng Persoun gouf dobäi uerg blesséiert.

Am Zesummenhang mat där Kläpperei freet d'Police no eventuellen Zeien. Déi solle sech um 113 mellen, oder via Mail op

spj.ip@police.etat.lu.