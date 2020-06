Le 7 juin 2020 sera célébré la deuxième édition du «World Food Safety Day» proclamé par l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2018. Cet évènement annuel qui a connu son inauguration en 2019 est destiné à attirer l’attention sur le sujet de la sécurité alimentaire et souligner que toutes les personnes impliquées dans les systèmes alimentaires ont un rôle à jouer pour prévenir, détecter et gérer les dangers liés aux denrées alimentaires. Des responsabilités partagées entre producteurs, consommateurs et gouvernements pour garantir la sécurité des denrées alimentaires que nous consommons. Au niveau européen, les différents maillons de la chaîne alimentaire ont été responsabilisés depuis le début des années 2000 et ont contribué ainsi à la création au sein de l’Union européenne d’un des standards de sécurité alimentaire les plus élevés à travers le monde. Ainsi, l’EFSA - l’Autorité européenne de sécurité alimentaire (EFSA – European Food Safety Authority) en charge d’élaborer des avis et rapports scientifiques se fonde explicitement sur le concept d’une santé pour tous, basée sur la santé humaine ainsi que celle des animaux et des plantes. La toute nouvelle stratégie de la Commission européenne «de la ferme à la table» proposée dans le cadre du «Green Deal» met également en exergue l’importance des multiples liens et responsabilités entre parties prenantes des systèmes alimentaires pour notamment garantir une alimentation saine, équitable et respectueuse de l’environnement. Au niveau national, le contrôle de la sécurité alimentaire est coordonné par le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire. Le portail de la Sécurité alimentaire informe et sensibilise aussi bien les producteurs que les consommateurs aux actualités en relation avec la sécurité sanitaire des aliments. D’autre part, les consommateurs et les professionnels ont également la possibilité de s’abonner à une newsletter relative aux rappels de produits et aux avertissements sur la présence non déclarée d’allergènes de façon à leur permettre de disposer en temps réel de toutes les informations pertinentes. Les résultats de l’Eurobaromètre de 2019 analysant les préoccupations des Européens face à l’alimentation ont montré que 2 sur 5 citoyens européens ont changé leur mode de consommation au moins une fois dans leur vie suite à des informations concernant la sécurité alimentaire. Ces conclusions soutiennent donc l’importance de maintenir une sensibilisation régulière des consommateurs. Un quiz grand public pour l’édition 2020 Pour profiter de l’occasion de cette journée internationale et transmettre les messages-clés de la sécurité alimentaire tout en s’alignant au contexte de la pandémie actuelle, le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire ensemble avec le ministère de la Protection des consommateurs ont décidé de proposer une solution inédite constituée par la mise en ligne d’un quiz grand public ludique et instructif. Pour célébrer ce «World Food Safety Day 2020», le jeu est disponible sur www.secheriessen.lu ainsi qu’à travers le compte Facebook du ministère de la Protection des consommateurs du 3 au 14 juin 2020. Il donne aux participants la possibilité de tester leurs connaissances en la matière tout en se familiarisant avec les bons réflexes leur permettant d’assurer eux-mêmes la sécurité alimentaire en relation avec leur alimentation. Ainsi, le participant est guidé à travers différents blocs de questions qui portent sur des sujets actuels et transversaux tout en lui expliquant le bien-fondé des réponses. Parmi les participants-gagnants sont distribués par tirage au sort des «cool bags» – des sacs de réfrigération – avec des gadgets de sécurité alimentaire tout comme trois gros lots avec en outre des produits régionaux. Rendez-vous donc sur www.secheriessen.lu!